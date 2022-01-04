中職／不只一隊網羅 胡金龍返鄉重啟選手生涯感謝2隊

胡金龍確定轉戰統一獅隊，延續選手生涯，他透過經紀公司表達感謝，除了謝謝獅隊給他機會，也對母隊富邦悍將表達感謝。

胡金龍被冰凍1年半，去年季後被放在60人名單外，各隊可以自由接觸，今天也傳出好消息，獅隊在下午確定以一年合約簽下，他將重啟選手生涯。

所屬經紀公司展逸表示，「金龍非常謝謝統一球團給他機會，讓他能回到家鄉球隊效力。謝謝富邦悍將球團，尤其謝謝大董、二董、蔡承儒董事長、林華韋領隊、陳昭如副領隊一直以來的協助。」

胡金龍去年底離開悍將後，對於生涯規畫陷入長考，除了獅隊之外，也有球隊表達網羅興趣。經紀公司表示，「在和家人深入討論後，金龍決定繼續回到選手身分，並在家鄉球隊重新開始。」