快訊

本土4例確定是「機場群聚」 指揮中心啟動三防疫作為

不滿故事館開張！鳳飛飛獨子揚言提告 桃園市政府回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／不只一隊網羅 胡金龍返鄉重啟選手生涯感謝2隊

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
胡金龍轉戰統一。 報系資料照
胡金龍轉戰統一。 報系資料照

胡金龍確定轉戰統一獅隊，延續選手生涯，他透過經紀公司表達感謝，除了謝謝獅隊給他機會，也對母隊富邦悍將表達感謝。

胡金龍被冰凍1年半，去年季後被放在60人名單外，各隊可以自由接觸，今天也傳出好消息，獅隊在下午確定以一年合約簽下，他將重啟選手生涯。

所屬經紀公司展逸表示，「金龍非常謝謝統一球團給他機會，讓他能回到家鄉球隊效力。謝謝富邦悍將球團，尤其謝謝大董、二董、蔡承儒董事長、林華韋領隊、陳昭如副領隊一直以來的協助。」

胡金龍去年底離開悍將後，對於生涯規畫陷入長考，除了獅隊之外，也有球隊表達網羅興趣。經紀公司表示，「在和家人深入討論後，金龍決定繼續回到選手身分，並在家鄉球隊重新開始。」

胡金龍 富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

中職／真的回來了！統一獅簽下胡金龍 重啟選手生涯

中職／人事案掀波非原意 林華韋笑曝連女兒都虧「集中1點」

中職／胡金龍、大師兄兩個燙手山芋 究竟哪隊會勇於出手？

中職／「象口閒聊」節目談球員異動 胡金龍可能改披龍戰袍

相關新聞

中職／真的回來了！統一獅簽下胡金龍 重啟選手生涯

胡金龍的選手生涯按下「暫停鍵」超過500天，如今終於可以重啟，統一獅隊證實延攬這位中職生涯打擊王助陣，出身台南的胡金龍，...

中職／可敬的對手兼好友 「金鏞連線」在府城合體

統一獅隊今天宣布重磅補強，以一年合約簽下已經超過一年半沒比賽的胡金龍，今年將是他踏入中職的第10年、第9個一軍賽季，身邊...

中職／相信胡金龍會懂 蘇泰安不擔心他的過往風波

胡金龍身陷「冰風暴」一年半，如今解凍加入統一獅隊，領隊蘇泰安談到他的群組發言惹議事件，認為出身台南的他，應理解獅隊的文化...

中職／不只一隊網羅 胡金龍返鄉重啟選手生涯感謝2隊

胡金龍確定轉戰統一獅隊，延續選手生涯，他透過經紀公司表達感謝，除了謝謝獅隊給他機會，也對母隊富邦悍將表達感謝。

中職／龍隊邀3投手參與春訓 戰力外補強還沒結束

味全龍隊從戰力外名單補強，目前確定邀請賴智垣、劉昱言、葉國情3名投手參與春訓，總教練葉君璋透露60人名單外的補強尚未結束...

中職／當年選秀輪次只輸「雙傑」 陳育軒決定任意引退

統一獅隊投手陳育軒萌生任意引退念頭，球團慰留無效，思考後仍維持原本想法，提出任意引退後也形同向職棒選手身分告別。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。