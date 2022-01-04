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中職／真的回來了！統一獅簽下胡金龍 重啟選手生涯

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中職／真的回來了！統一獅簽下胡金龍 重啟選手生涯

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
胡金龍加入統一獅。 聯合報系資料照片
胡金龍加入統一獅。 聯合報系資料照片

胡金龍的選手生涯按下「暫停鍵」超過500天，如今終於可以重啟，統一獅隊證實延攬這位中職生涯打擊王助陣，出身台南的胡金龍，披上家鄉球隊球衣。

胡金龍生涯共握打擊王、安打王各2座，以打擊率3成53居中職史上的生涯打擊王（2000打數以上），2020年剛跨過千安里程碑，卻在累積到1042安時嘎然停止。

胡金龍因群組發言風波惹議，遭到悍將隊冷處理，此後於一、二軍都無法隨隊，球團明言不在戰力規畫內；去年2年合約到期後，無意外被移出60人名單，等於成為自由球員，各隊都可接觸。

胡金龍將近2年未打球，但過往的打擊成績顯著，這名老字號的強打在指定打擊、代打仍有發揮空間，惟過去兩年受限於70萬月薪而在交易市場上滯銷，如今卸下合約束縛，也成功吸引球隊延攬，前進獅隊延續選手生涯。

游擊出身的胡金龍，因傳球問題在中職以外野守備居多，也曾客串一壘，而獅隊不缺外野人手，胡金龍加入後，除了在DH和代打的角色發揮外，也有機會成為一壘的短期解答。

胡金龍 中職 統一獅

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