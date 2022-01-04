日職／各隊最高薪出爐 田中將大年薪2.4億蟬聯所有球員之冠

2022年日職開幕戰預計將在3月25日展開，中央聯盟跟太平洋聯盟也會同日開戰，日前日媒整理了一份各隊最高薪資球員名單，其中兩個聯盟最貴選手仍非田中將大莫屬，過去兩年以9億日圓（約台幣2.4億元)成日職史上最大合約。

央聯最高薪的兩位球員皆來自讀賣巨人，分別是32歲的投手菅野智之以及33歲的游擊手坂本勇人，年薪為6億日圓，至於獲得去年日本大賽冠軍的養樂多燕子陣中最高薪球員為29歲山田哲人獲得年薪5億日圓，接下來的4隊廣島鯉魚、中日龍、橫濱DeNA灣星、阪神虎最高薪球員分別是31歲二壘手菊池涼介(3億日圓)、33歲投手大野雄大(3億日圓)、29歲投手山崎康晃(２億8000萬日圓)、31歲投手西勇輝(2億日圓)。

而洋聯球員的薪水與央聯相比之下，明顯高出不少，除了效力東北樂天金鷹年薪高達9億日圓的田中將大，福岡軟銀鷹33歲的外野手柳田悠岐也有６億2000萬日圓的高薪，剩餘的4隊歐力士猛牛、北海道日本火腿鬥士、埼玉西武獅、千葉羅德海洋最高薪球員分別是28歲外野手吉田正尚(4億日圓)、28歲外野手近藤健介(２億5500萬日圓)、33歲投手増田達至(3億日圓)、32歲投手益田直也(2億日圓)。