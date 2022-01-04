聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／龍隊邀3投手參與春訓 戰力外補強還沒結束
味全龍隊從戰力外名單補強，目前確定邀請賴智垣、劉昱言、葉國情3名投手參與春訓，總教練葉君璋透露60人名單外的補強尚未結束，以投手為主，但野手也有在看。
龍隊去年打出不俗競爭力，今年成績備受期待，球隊也透過戰力外名單尋找可用之兵，目前已確定的是將邀請樂天桃猿隊釋出的賴智垣、劉昱言，以及富邦悍將隊釋出的葉國情參與春訓，賴智垣、劉昱言已赴斗六報到。
戰力外補強的部分還未結束，葉君璋表示，「還會再找，基本上以投手為主，但野手也有在看，還在評估有哪些人可以邀請來春訓，目前確定的就是這3個。」
劉昱言生涯共在一軍出賽4季，累積19場出賽（2場先發），防禦率為8.84，賴智垣則是兩季出賽23場都是後援，防禦率9.93；葉國情則是2019年選秀第7指名，尚未於一軍「開箱」過，就遭悍將隊棄用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言