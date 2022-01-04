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中職／龍隊邀3投手參與春訓 戰力外補強還沒結束

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
賴智垣。 報系資料照
賴智垣。 報系資料照

味全龍隊從戰力外名單補強，目前確定邀請賴智垣、劉昱言、葉國情3名投手參與春訓，總教練葉君璋透露60人名單外的補強尚未結束，以投手為主，但野手也有在看。

龍隊去年打出不俗競爭力，今年成績備受期待，球隊也透過戰力外名單尋找可用之兵，目前已確定的是將邀請樂天桃猿隊釋出的賴智垣、劉昱言，以及富邦悍將隊釋出的葉國情參與春訓，賴智垣、劉昱言已赴斗六報到。

戰力外補強的部分還未結束，葉君璋表示，「還會再找，基本上以投手為主，但野手也有在看，還在評估有哪些人可以邀請來春訓，目前確定的就是這3個。」

劉昱言生涯共在一軍出賽4季，累積19場出賽（2場先發），防禦率為8.84，賴智垣則是兩季出賽23場都是後援，防禦率9.93；葉國情則是2019年選秀第7指名，尚未於一軍「開箱」過，就遭悍將隊棄用。

葉君璋 樂天桃猿

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