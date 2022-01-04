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棒球／前職棒球星郭進興甩簽賭陰影 做公益分享人生故事

中央社 / 高雄4日電
高雄鼓山國小4日在校內棒球場舉辦捐贈棒球物資公益活動，校友、前職棒球星郭進興（後）出席，現場指導少棒隊小將投球，郭進興說，未來會跟市府教育局合作，前往高雄國高中、大專院校舉辦座談等，盼能讓高雄棒球成長茁壯。 中央社
高雄鼓山國小4日在校內棒球場舉辦捐贈棒球物資公益活動，校友、前職棒球星郭進興（後）出席，現場指導少棒隊小將投球，郭進興說，未來會跟市府教育局合作，前往高雄國高中、大專院校舉辦座談等，盼能讓高雄棒球成長茁壯。 中央社

曾因職棒簽賭風波退休的球星郭進興今回到母校鼓山國小舉辦公益活動，他分享，「人生和比賽一樣有輸有贏，但用對方法面對一定會再成功」，未來會到高雄各級學校舉辦座談交流。

高雄市鼓山區鼓山國小下午在校內棒球場舉辦捐贈棒球物資公益活動，由校友、前職棒明星郭進興邀請藝人郭婷筠、彭正、饒舌歌手大隸及網紅廟會達人肉圓擔任公益推廣大使，並與台中法仁壇慈善會共同參與棒球體驗活動，愛心揮棒做公益，郭進興也現場指導少棒隊孩童投球姿勢，並以自身經歷分享人生故事。

郭進興現場接受媒體聯訪表示，自己是民國64年從鼓山國小畢業的校友，也出身於鼓山國小少棒隊，因此在思考如何回饋社會時，第一步就是想到要回饋母校，未來也會跟市府教育局合作，前往高雄國高中大專院校舉辦座談等，盼能讓高雄棒球成長茁壯。

「我記得加入鼓山國小少棒隊第二天，就被棒球打到眼睛」，郭進興坦言，他永遠記得被打到時就愛上棒球，棒球就是這麼迷人。「打棒球就像是蓋房子，基本動作紮實，技術是無限的」。

針對先前受職棒簽賭風波，黯然離開球場，他則分享，人生和比賽一樣有輸有贏，也有心情低潮，受到挫折沒關係，用對的方法勇敢面對一定會再成功。他也相信少棒隊孩童們在團體生活規矩，和教練指導及團隊精神薰陶下等，未來一定會走得很好。

至於近期計畫，郭進興也透露，過年後會前往嘉義吳鳳科技大學、台北大理高中等舉辦講座，未來也希望全國少棒隊或各級學校都能和他聯絡，展開球技和技術上交流。

鼓山國小新聞稿指出，郭進興曾感慨提及當年因年輕氣盛且缺乏社會歷練，輕信他人言語且又遇到黑道脅迫引誘，個人生命與財產時常受到威脅。在那個年代沒有保護職棒選手配套措施，進而導致許多選手捲入簽賭風波，使得許多一線選手無奈引退或前往國外發展，更讓台灣職棒蒙上一層陰影。

不過，郭進興在事件後學會沉澱自己，沉寂多時選擇踏入社會基層默默耕耘公益行善，他以個人重大失誤告誡未來學子「勿輕信謠言，要步步踏實、累積實力、真誠待人，望後輩學子們謹記前車之鑑，為台灣國球打造另一高峰」。

活動最後，台中法仁壇慈善會也捐贈棒球手套、練習衣、帽子、棒球及捕手護膝等裝備給鼓山國小少棒隊，肯定孩童們對於理想付出。也希望藉著這次活動拋磚引玉，再次激發國人對於棒球熱愛與重視，將台灣棒球魂再次引燃。

高雄市鼓山國小校友、前職棒球星郭進興（黑衣者）4日下午返回母校參與捐贈棒球物資公益活動，他也現場指導少棒隊小將投球、分享自身經歷。 中央社
高雄市鼓山國小校友、前職棒球星郭進興（黑衣者）4日下午返回母校參與捐贈棒球物資公益活動，他也現場指導少棒隊小將投球、分享自身經歷。 中央社

簽賭 公益活動 網紅

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