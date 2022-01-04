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中職／當年選秀輪次只輸「雙傑」 陳育軒決定任意引退
統一獅隊投手陳育軒萌生任意引退念頭，球團慰留無效，思考後仍維持原本想法，提出任意引退後也形同向職棒選手身分告別。
陳育軒在2016年即是在獅隊球探看好未來性的情況下推薦參與選秀，並在第3輪出手，簽約金350萬，隊內選秀輪次僅次於蘇智傑、陳傑憲，為該屆選秀的大黑馬，球團也曾安排參與西武獅隊秋訓、赴澳洲職棒奧克藍綠蜥蜴隊磨練，看得出有心栽培。
陳育軒共在一軍留下4季出賽成績，合計17場（3場先發）防禦率為9.39，連兩年未在一軍登板，獅隊在12月20日提交的60人名單中仍納入他，但他隨後向球團提出任意引退想法。
領隊蘇泰安認為他的資質好，希望他再考慮一下，但陳育軒最終並未改變想法。
根據中職「任意引退」規定，若陳育軒想恢復選手身分，可在60天後提出復籍，但僅限和原球團簽約，赴其他球隊則只能當教練。
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