快訊

超高級豪宅「陶朱隱園」要賣多少？顏炳立曝一坪單價

法國出現新變異株B.1.640.2 傳染力強、更能使疫苗失效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／當年選秀輪次只輸「雙傑」 陳育軒決定任意引退

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳育軒。 報系資料照
陳育軒。 報系資料照

統一獅隊投手陳育軒萌生任意引退念頭，球團慰留無效，思考後仍維持原本想法，提出任意引退後也形同向職棒選手身分告別。

陳育軒在2016年即是在獅隊球探看好未來性的情況下推薦參與選秀，並在第3輪出手，簽約金350萬，隊內選秀輪次僅次於蘇智傑、陳傑憲，為該屆選秀的大黑馬，球團也曾安排參與西武獅隊秋訓、赴澳洲職棒奧克藍綠蜥蜴隊磨練，看得出有心栽培。

陳育軒共在一軍留下4季出賽成績，合計17場（3場先發）防禦率為9.39，連兩年未在一軍登板，獅隊在12月20日提交的60人名單中仍納入他，但他隨後向球團提出任意引退想法。

領隊蘇泰安認為他的資質好，希望他再考慮一下，但陳育軒最終並未改變想法。

根據中職「任意引退」規定，若陳育軒想恢復選手身分，可在60天後提出復籍，但僅限和原球團簽約，赴其他球隊則只能當教練。

選秀 西武獅 陳傑憲

延伸閱讀

中職／張正偉仍盼下季續當球員 球迷認為不樂觀

中職／獅隊洋投進度一定有布雷克 戰力外補強接觸3人

中職／連兩季受到疫情衝擊 進場觀眾恐怕流失百萬

中職／王勝偉在兄弟留下1227安 隊史唯一完全打擊更猛

相關新聞

中職／龍隊邀3投手參與春訓 戰力外補強還沒結束

味全龍隊從戰力外名單補強，目前確定邀請賴智垣、劉昱言、葉國情3名投手參與春訓，總教練葉君璋透露60人名單外的補強尚未結束...

中職／當年選秀輪次只輸「雙傑」 陳育軒決定任意引退

統一獅隊投手陳育軒萌生任意引退念頭，球團慰留無效，思考後仍維持原本想法，提出任意引退後也形同向職棒選手身分告別。

中職／張正偉仍盼下季續當球員 球迷認為不樂觀

去年季後富邦悍將公布60人名單，外野手張正偉被戰力外，目前為止仍沒有球隊網羅，12年中職生涯恐告終。 張正偉2010年被兄弟象挑中，該年就獲選最佳十人和金手套，隔年更是拿下盜壘王、打擊王和安打王，2

棒球／前職棒球星郭進興甩簽賭陰影 做公益分享人生故事

曾因職棒簽賭風波退休的球星郭進興今回到母校鼓山國小舉辦公益活動，他分享，「人生和比賽一樣有輸有贏，但用對方法面對一定會再...

中職／獅隊洋投進度一定有布雷克 戰力外補強接觸3人

統一獅隊的洋將全盤布局，本周可望陸續敲定由布雷克領銜的洋投陣容，戰力外名單補強則已接洽3人。

中職／黃泰龍告別兄弟 黃金內野仍承襲「咖啡秀」傳統

兄弟內野守備教練黃泰龍下季轉戰富邦悍將，不過黃衫軍仍承襲先前自主訓練「漏接就請喝咖啡」的傳統，昨日球團上傳了陣中幾名內野主力私下練球影片。 黃泰龍曾透露在上個賽季結束前就已經幫球員找好休賽期間自主訓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。