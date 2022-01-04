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中職／乏人問津？張正偉仍盼下季續留中職

聯合新聞網 / 綜合報導
張正偉去年季後遭富邦悍將戰力外，目前為止仍沒有球隊網羅，12年中職生涯恐告終。 聯合報系資料照片
張正偉去年季後遭富邦悍將戰力外，目前為止仍沒有球隊網羅，12年中職生涯恐告終。 聯合報系資料照片

去年季後富邦悍將公布60人名單，外野手張正偉被戰力外，目前為止仍沒有球隊網羅，12年中職生涯恐告終。

張正偉2010年被兄弟象挑中，該年就獲選最佳十人和金手套，隔年更是拿下盜壘王、打擊王和安打王，2012年單季敲出15支三壘安打，目前仍是聯盟紀錄，不過2018年轉戰悍將後表現低迷，場數逐年減少，去年只在一軍出賽2場，4打數沒有安打，季後遭到球團釋出。

目前張正偉還未找到新東家，先前他的經紀人陳德倫表示張正偉現階段仍以尋找職棒球隊為主，暫時沒有考慮加入業餘球隊，只要有機會，仍希望繼續留在中職打球。

對於張正偉有可能面臨被迫退休，球迷表示，「現在五隊外野都很滿……」、「兄弟末期就退化了，現在退到幾乎沒辦法用」、「一堆退化到沒戰力被釋出的都覺得自己還能打。」

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