中職／獅隊洋投進度一定有布雷克 戰力外補強接觸3人

統一獅隊的洋將全盤布局，本周可望陸續敲定由布雷克領銜的洋投陣容，戰力外名單補強則已接洽3人。

時序跨入2022年，其他4隊都已有確定簽約的洋將，中信兄弟隊已正式宣布3人，分別是德保拉、泰迪、象魔力，樂天桃猿隊已簽下霸林爵、狂威，富邦悍將隊則簽下優瑪、包提斯塔1投1野，味全龍隊則底定鋼龍、奈許1投1野，也各自都有洽談進入尾聲的洋將。

唯獨獅隊還未傳出好消息，洋將補強進度備受關注。領隊蘇泰安解釋，了解外界很關心進度，但考慮到隔離、眷屬的部分，希望讓他們更放心來到台灣，有許多相關程序，一天比一天更接近完成，「其中一位當然是布雷克，還有4到5位在做篩選，都是新面孔，這禮拜有機會陸續敲定。」

獅隊也透過戰力外名單補強，已接觸3人，正在洽談中，待簽約完成後公布。

今年5隊共計46人放在60人名單之外，富邦悍將隊昨天已宣布簽下王勝偉、陽耀勳、洪聖欽，延續選手生涯，獅隊也從中找到可用之兵，接觸人選可能會有亮點。