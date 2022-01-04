中職／黃泰龍告別兄弟 黃金內野仍承襲「咖啡秀」傳統

兄弟內野守備教練黃泰龍下季轉戰富邦悍將，不過黃衫軍仍承襲先前自主訓練「漏接就請喝咖啡」的傳統，昨日球團上傳了陣中幾名內野主力私下練球影片。

黃泰龍曾透露在上個賽季結束前就已經幫球員找好休賽期間自主訓練的場地，並表示不管自己有沒有離隊，兄弟內野早養成一套系統，期許身為隊長的王威晨，能靠著成熟的心智和優異的能力，帶著年輕選手繼續訓練、一起成長，把自主訓練的精神傳承下去。

在轉隊以前，每年季後黃泰龍都會開班「自主訓練課」，而且還研發了一項傳統：漏最多球的球員就要請該天全部人喝咖啡，希望能透過互相競爭提升守備專注力。黃泰龍曾說：「買咖啡只是一個噱頭，知道你今天失誤了，代表專注力不夠，你需要從口袋裡掏學費，他們如果都沒有漏接，就是我請，如果有漏就看誰漏的比較多，不想花錢就只好再專注一點，用這種方式激勵他們比較快，勝過教練苦口婆心地講。」

黃泰龍還曾爆料，許基宏過去很常請客，但就是靠著這種魔鬼訓練，利用「請咖啡」誘導，讓許基宏連兩年都獲得一壘手金手套的殊榮，接球時也更有自信，比起以往也越來越能大膽嘗試，展現過去沒有的守備技能。

影片下方許多象迷留言大讚自主訓練的傳承，「黃金內野真的不是一天練成的」、「相信隊長威晨和基宏一定可以把內野群們帶領好，把泰龍教練教導給他們的好好繼續傳承下去」、「真的覺得威晨和基宏 兄弟球團可賦予他們助理教練的身份了。」