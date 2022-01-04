中職／郭進興、林易增等傳奇球星登直播 義賣簽名球具
直播賣家號召中華職棒退役名將郭進興、耿健輝，以及兄弟象三連霸冠軍教頭「盜總」林易增等人，開直播做公益，義賣簽名手套與簽名球，不只將所得全部回饋給沒有資源的基層棒球隊小球員，直播賣家莊三瘋也以個人名義，捐贈10萬元給公益團體「台中市法仁慈善會」，在新年開春時刻率先將正能量傳遞給社會弱勢。
前統一獅傳奇勝投王郭進興，也爆料過去球員時代對決，每次林易增上場打擊，只要碰到球，靠腳程就能形成安打，而且上壘後就想要盜壘，笑說「一直都在亂跑」，逗得現場哈哈大笑，也讓球迷重溫過去看職棒的青春回憶。此外在直播開始時，好久不見的「盜總」林易增，也重現廣告經典金句「我真憨慢講話，但是我真實在」，向直播觀眾打招呼，讓不少老球迷直呼超懷念。好久不見的前職棒球員耿健輝，從職棒元年一直待在統一獅，當年是隊上搶分的秘密武器，退休後不僅開店當老闆賣起運動用品，還自創品牌開設工廠生產以手套為主力的棒壘球用品，品質獲得肯定，國內不少球隊都向耿健輝訂製手套。莊三瘋表示，這次義賣的手套上，除了有郭進興、林易增、耿健輝三人的親筆簽名，手套也是由耿健輝一手創辦的國際知名運動品牌「JJS」提供，相當有紀念價值。
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