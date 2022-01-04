大專聯賽／左手側投戴宏鈞好投 改姿勢盼成優勢

中央社 / 台中3日電
台體左手側投戴宏鈞。中央社
台體左手側投戴宏鈞。中央社

大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台灣體大與文化大學今天交手，台體左手側投戴宏鈞8局登板化解危機，幫助球隊以5比3拿勝；戴宏鈞改姿勢投出優勢，決勝球也從變速球變成滑球。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽台灣體大與文化大學碰頭，比賽7局打完台體5比2領先，文化8局有攻勢，靠著接連安打、高飛犧牲打先跑回1分，一、三壘有人危機，台體換上罕見的左手側投戴宏鈞後援，連抓2個出局數，沒有多掉分數，。

戴宏鈞今天總計用12球投0.2局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，表現吸睛；台體總教練林宗毅受訪透露，戴宏鈞進到大學時是正投，但身材上比較沒有優勢，在投手教練郭勇志建議下，改練側投，球往左右兩側跑的角度很好。

戴宏鈞表示，調整姿勢是在大一升大二暑假，正投時投球表現不穩定，某次牛棚，有點玩玩的性質試著用側投丟球，投起來很順手，才決定直接改側投。

剛開始改側投最困難的地方是放球點不固定，但適應之後，球的速度也跟著提升，現在均速可以在130公里以上，最快球速136公里。

戴宏鈞高中時期變速球是武器球，但他表示，隨著姿勢改變，現在決勝球變成滑球，因為軌跡會比較大，很習慣危機時登板，今天直球狀況不錯，直球對決、收到不錯效果。

戴宏鈞目前大三，他表示未來的規劃應該會等大四讀完再說，現階段不著急，先做好可以做的事情，相信左手側投也會是競爭一大優勢。

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