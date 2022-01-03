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中職／39歲詹智堯出賽千場倒數 陳子豪小13歲明年跟進
「詹帥」詹智堯離開待了13季的樂天桃猿隊，新球季轉戰富邦悍將隊，暫時兼任教練、球員，將在加入「出賽千場俱樂部」後卸下球員身分，這位39歲老將也是今年唯一能夠達成這項紀錄的球員。
中職開打32年以來，能夠達到1000場出賽里程碑的球員只有29人，張泰山1863場排名第1，彭政閔1800場居次，高國慶1731場名列第3，也是現役球員最多。
猿隊最多出賽紀錄是「小胖」林泓育，以1235場名列史上第14。
詹智堯2009年從La new熊隊展開職棒生涯，接著歷經Lamigo桃猿、樂天桃猿隊，目前出賽996場在史上名列30，在他之前是4屆全壘打王林仲秋，剛好出賽1000場。
現役球員只有12人出賽1000場，詹智堯今年就可達到里程碑，在他之後是年紀相差13歲的陳子豪，目前出賽791場，最快明年球季才能達標。
史上只有4名球員出賽超過1500場，周思齊1603場排名第4，今年球季可望追加兩人，分別是林智勝、林益全，目前以1477、1431場分居第5和第6。
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