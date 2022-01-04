日職／新年迎接更嚴峻挑戰 台灣三將力拼虎口餘生

先向各位道聲新年快樂，新的一年相信大家都有許多展望，對於運動選手，尤其是職業球員來說，新年目標絕大多數都是要創造更佳的成績表現，但有一部分的球員，卻是為了要繼續留在職業運動圈而努力，在日職打拼的4名台灣好手，今年也都同樣遇到這樣的處境。

首先是火腿的王柏融，王柏融去年9轟、48分打點的成績雖然不算突出，也算是打出在日職拼戰3季來的生涯年，季後獲得續約，以7000萬日幣年薪續留一年，但同時火腿高層一反常態大補外援，王柏融遇到的洋將名額競爭已在去年底的《火腿清壞帳大補外援 王柏融面臨空前競爭》一文中詳述，除此之外，他還得面臨火腿本土年輕化的影響。

火腿就算清掉西川遙輝及大田泰示這兩名外野主力，空出來的位置卻不一定輪得到王柏融，近藤健介已佔其中一席，而幾名年輕且有俊足的球員如五十幡亮汰、万波中正、淺間大基，以及在2軍有超過6成長打率的今川優馬，也都是外野手的有力人選，王柏融的守備能力不足以與這些球員競爭，過去幾年的打擊表現要挑戰新洋砲以及近藤從外野輪休時的DH位子也有些困難，火腿的續約可視為對王柏融去年的表現給予肯定以及再試一下的想法，如果今年結果不理想，就沒有下一次了。

而真正在虎口的是陳偉殷，被日媒評為中日有史以來第2強洋將的他，前年下半季加入羅德後的投球內容不錯，但去年轉投阪神後，一方面受到洋將名額壓縮，一方面也被傷勢影響，雖然在4月29日拿到睽違3497天的日職勝投，但整年只在一軍出賽2場，1勝1敗3.86防禦率的表現對於阪神的戰力可說是毫無貢獻。

陳偉殷去年轉戰阪神，雖然拿下久違的日職勝投，但因傷整季只出賽2場，期待傷勢好轉後能在今年有更多好表現。 聯合報系資料照片

陳偉殷日前在社群媒體上表示自己的左肩傷勢已逐漸恢復，也回到正常訓練節奏，希望能回歸球場幫助球隊拿到勝利。當然，這也是球迷們期待看到的，不過阪神在季後雖然有兩投一野的洋將退團，但也新補進先發後援各一名洋投，陳偉殷面臨的競爭仍然十分激烈，但當今還是得先把自己身體保養好，才會有上一軍的機會，否則今年也將是他職棒生涯的尾聲。

旅日老大哥陽岱鋼去年與王柏融同樣是合約最終年，季後據傳也獲得巨人球團的續約，但最終陽岱鋼選擇退團，陽岱鋼在巨人度過失意的5年，今年更是只在一軍出賽7場，7打數只有1安打，即使續約料想也會被大幅減薪，新的球季更不見得有上一軍的機會，畢竟有決定權的人並沒有換，退團可說是不得已的決定。

陽岱鋼去年季後選擇離開巨人，不過至今還沒有傳出新東家的消息，情況比其他兩人更加嚴峻。 聯合報系資料照片

至於陽岱鋼未來的方向，日媒有許多推測，包括轉戰日職其他隊伍、前往美國挑戰或是返回台灣加入中職等，當然這些就已囊括所有的選項，不過真正仔細來分析，赴美及返台這兩項都不太實際，一是年齡的考量，二是薪資的多寡，三是球隊的需求，因此陽岱鋼今年留在日職打球的可能性還是最高，只是倒底是哪一支球隊。

要尋求較多上場機會的話，還是有DH且他之前長久待過的洋聯較佳，與他有地緣關係的軟銀是不錯的選擇，軟銀去年下半季開始啟用原本是內野手的牧原大成去守中外野，牧原守外野37場就有3次失誤，狀況並不穩定，加上長谷川勇也引退、上林誠知及真砂勇介打擊低迷、年輕球員如佐藤直樹、柳町達都還待磨練，因此簽下陽岱鋼是個不錯的選擇；另外，在陽岱鋼之前成為自由球員時據傳曾出手爭取的歐力士，也可藉由陽岱鋼的加入而讓吉田正尚專心在DH打擊；最後是老東家火腿，大學長陽岱鋼如回歸，可發揮母雞帶小雞的功能，畢竟現在隊上也需要一個經驗像他這麼豐富的球員，加上陽岱剛與新庄剛志、稻葉篤紀都曾共事過，適應上不是問題。這幾隊是陽岱鋼較有機會轉投的隊伍，不過也要球隊有意願網羅，而如果陽岱鋼今年仍交不出成績，也可能在季後退出現役球員的生涯。

另外，還有樂天的育成球員王彥程，今年是他合約的第3年，還是得力拼轉成正式球員，續留日本的希望才會更高一些。