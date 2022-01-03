中職／連兩季受到疫情衝擊 進場觀眾恐怕流失百萬

新冠肺炎疫情重創全球體壇，中職也受波及，連續兩季觀眾人數未達百萬，去年一軍賽事加入味全龍隊，擴編球隊還是無法挽回人氣，今年4月2日開打的新球季對各隊又是新一波考驗。

中職2019年240場球季賽吸引139萬8243人次觀戰、單場平均5826人，寫下連續7季觀眾達到百萬紀錄，而且都達120萬人次以上。

前年受到疫情影響，從開幕戰起未開放觀眾進場一共33場，整季人數掉到85萬7435人次、單場平均3573人，和前一季相較大減39%，成為2001年球季之後，跌幅最多的1季。

去年球季賽持續受到疫情影響，也有38場比賽閉門打，加上其他限制進場人數的場次，整季300場打完只有95萬4087人次，比起前年又下滑11%，在球員薪資愈來愈高的年代，各隊經營更是辛苦。

中職光是最近兩季，進場觀眾被迫掛零的比賽就有71場，不到2000人更達197場（含封館71場），占了全部540場球季賽的3成65。

這兩個低迷的球季除了部分賽事封館，或是限制進場觀眾人數，甚至去年一度停賽兩個月，復賽後也影響球迷觀戰意願；若從2019年進場人數、平均數來推算，最近這兩季流失的觀眾恐怕在100萬人次以上，各隊也只能期待今年球季別再受到疫情衝擊了。