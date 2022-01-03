大專聯賽／曾宇慶開轟 打出成績再挑戰職棒

台東大學野手曾宇慶打輔仁大學投手蔡誥翔特別有心得，今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽再從蔡誥翔手中開轟，本次賽會2轟都是打蔡誥翔，曾宇慶希望打出成績，再次挑戰中職選秀。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台東大學今天與輔仁大學交手，台東大學野手曾宇慶5局敲出陽春砲，為個人本次賽會第2轟，而且2轟都是從蔡誥翔手中打出，曾宇慶笑說：「來什麼球打什麼球。」台東大學終場以3比5不敵輔仁大學，目前複賽戰績2勝2敗。

被問起為什麼專打蔡誥翔，曾宇慶笑說也不知道為什麼，兩次都是抓到失投的曲球，但今天打出去覺得仰角太高，所以還是全速衝刺，看到壘審比出全壘打手勢才知道有過牆。

曾宇慶的綽號是「阿牛」，高中教練劉義傳曾形容他個性像「台灣牛」，很實在、肯吃苦，休假的時候就回家幫忙務農，會插秧、割稻、灑農藥，練習也很認真。

曾宇慶笑說農具都很重，務農感覺也對下盤訓練有幫助，本來高中畢業時有去考西部大學，但還是不太習慣都市的步調，「待在鄉下比較舒服」。

曾宇慶2020年高中畢業時有參加中職選秀，但沒有獲得球隊青睞，進到大學磨練，他希望可以持續進步，把成績打出來，之後還是會想要再拚看看中職選秀。

大專聯賽／輔大複賽3勝還不夠 對板凳深度有信心

大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學今天與台東大學交手，輔大8局抓住台東大學守備有狀況，一口氣跑回2分，以5比3拿下複賽第3勝，總教練周德賢直言還不夠，對板凳深度很有信心。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽在台體大棒球場舉行，輔仁大學今天與台東大學交手，輔大6局打完2比3落後，7局靠著游証鈞安打、短打推進、賴柏均安打推進，再靠著高飛犧牲打送回追平分。

輔大8局再起攻勢，靠著簡子騏二壘打、保送、滾地球、暴投跑回超前分，再靠著失誤多跑回1分保險分，順利拿下比賽勝利，複賽戰績3勝1敗。

輔大總教練周德賢受訪表示，7局賴柏均的安打推進是關鍵，賴柏均賽前練打狀況就不錯，但因為前幾場表現不好，出棒有點猶豫，適時鼓勵他，「不要先去想結果，過程比較重要，結果會自然發生」，很開心他能打出關鍵安打。

輔大前幾年因為球隊企業贊助結束，資源不足，戰力不完整、一度面臨降級危機，周德賢表示，沒有企業贊助要尋才很困難，當時陣中投手要能丟破130公里都是問號，野手再好，每場都被打10分也沒辦法贏球。

台灣運彩公司從2019年開始贊助輔大棒球隊，輔大有了資源，近年成績也有回升。周德賢表示，此批大一選手補強不錯，還有大一強打者還沒亮相，複賽3勝還不夠，對球隊戰力很有信心、板凳深度夠，後面比賽都是硬戰、會全力搶勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，輔仁大學投手鄧佳友（圖）後援登板，投4局無失分、拿下勝投，率隊以5比3擊敗台東大學。 中央社

輔大鄧佳友大專聯賽後援勝 設下球速目標拚職棒

大專棒球聯賽（公開一級）複賽，輔仁大學投手鄧佳友後援登板，投4局無失分、拿下勝投，率隊以5比3擊敗台東大學；鄧佳友升上大學球速進步約7公里，但他希望投到145公里、挑戰職棒。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大舉行，輔仁大學今天與台東大學交手，輔大5局打完1比3落後，

輔大投手鄧佳友6局接手後援，總計用53球投4局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，有效壓制台東大學打線，幫助球隊凍結落後分數，輔大比賽後半段追分拿下勝利，鄧佳友為勝投。

輔大總教練周德賢受訪表示，鄧佳友今天球速發揮，曲球也有威力，讓對方打不好；鄧佳友今年大二，周德賢稱讚他心態上進步很多，表現也跟著提升。

鄧佳友對自己今天表現不算滿意，自評表現60分，有一些可以在控制範圍內的細節沒有控制好，球的位置不好，是打者打不好，投球策略主要照著捕手的配球走。

鄧佳友表示，高中時球速大概135公里左右，進到大學有做重量訓練，希望全方面都能提升，目前最快球速142公里，但他認為還不夠，目標直球最快投到145公里，均速可以提升到143公里左右。

鄧佳友自我要求高，除了速度，也希望控球再加強，認為變化球不夠快也不夠犀利，騙不到打者，除了直球外還有滑球和曲球，他替自己設下目標，如果直球球速投破145公里，就會試著挑戰職棒選秀。