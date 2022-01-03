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中職／悍將整季72暴投 劉家豪上任首日先和捕手Q&A

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
劉家豪。圖／富邦悍將隊提供
劉家豪。圖／富邦悍將隊提供

劉家豪轉戰富邦悍將隊擔任捕手教練，事前先看影片做過功課，他點出悍將隊投手群整季71次暴投（實為72次）是全聯盟最多，上工首日就向捕手強調擋球的重要性，與捕手Q&A，要他們回答擋球做得好可以幫到球隊、幫到投手之處。

悍將隊今天展開重訓營，劉家豪去年季後未獲猿隊續約，本季轉戰悍將隊，底下都是陌生的捕手群，第一天也先著重在彼此了解，他笑說：「接到邀請後，就在看影片、做功課。」至於選手名字和臉是否都對上了，他坦言：「還沒完全合在一起」。

從影片中找問題，劉家豪指出，悍將隊投手群去年發生71次暴投，今天也特地和捕手群提到，「我也有和他們講說，給他們的春訓方向，先把擋球做好，如果我們有擋下來可以幫助到場上什麼，他們也都答得出來，而且答得非常好，所以想必他們也知道有需要修正的地方。」

劉家豪解釋自己的教球模式，和總教練丘昌榮「很match」，「我盡量問球員，讓他們回答，而不是直接告訴他們該怎麼做。」他形容，「教他們賺錢的方法，而不是借錢給他們。」

悍將隊去年整季72次暴投，排名聯盟最慘，樂天桃猿隊為59次，味全龍隊為58次，中信兄弟隊50次，統一獅隊的27次為最少。

樂天桃猿 丘昌榮 富邦悍將

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