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中職／王勝偉在兄弟留下1227安 隊史唯一完全打擊更猛
37歲老將王勝偉離開中信兄弟隊，今年改披富邦悍將隊球衣，將展開中職生涯第15季，他除了在兄弟留下1227支安打，還締造隊史唯一完全打擊紀錄，就算全聯盟歷年也只有10人完成。
王勝偉2008年登上兄弟一軍，生涯14年見證球隊兩次總冠軍，不過比起2010年還是主力先發球員，去年出賽數只剩5場、寫下個人單季新低，最近兩季加起來只有35場，讓他萌生去意。
中職從1990年開打至今，只出現過10次完全打擊紀錄，堪稱難度超高，味全龍隊洋砲艾勃在1993年5月25日對時報鷹隊之戰，成為史上第1人。
兄弟是中職4支元老級球隊中，最晚達成完全打擊紀錄的隊伍，而且在兄弟象時期無人達陣，直到中信接手後，王勝偉2015年7月31日對決義大犀牛隊，在新莊球場成為隊史第1人，也是中職本土球員第6人。
中職最近一次完全打擊是胡金龍締造，2015年8月6日年效力犀牛隊時期，對Lamigo桃猿隊之戰打出難得紀錄。
值得一提的是，悍將隊連同前身興農牛、犀牛隊在內，現役教練和球員陣容還有鍾承祐（猿隊）、林益全（牛隊）也曾出現完全打擊紀錄。
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