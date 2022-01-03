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中職／好球好糗都有他 申皓瑋拚金手套自知要減少烏龍

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
申皓瑋。 資料照
申皓瑋。 資料照

同時身兼各大好球與好糗的常客，富邦悍將隊外野手申皓瑋知道自己想要挑戰金手套有課題，就是減少低級失誤，聊到個人獎話題時，自承：「我知道我失誤算多，而且都是烏龍那種。」

申皓瑋去年在一軍出賽111場為生涯新高、也是全隊最多，繳出83支安打、上壘率3成56都突破自我，被三振率更有明顯長進，他在2017到19年單季被三振率都逼近30%，去年下修為18.6%，開始在攻擊面打出期待值。

去年也是申皓瑋首度出賽數跨過個人獎票選門檻，優異的運動能力體現在飛簷走壁上，產出不少星級守備，但也屢有烏龍演出，整季發生5次失誤、守備率9成76，當然也難在金手套票選上獲得青睞。

申皓瑋以2016年第一指名跨進職棒，球技正要邁向成熟階段，對於力拚生涯首座個人獎，他坦言：「有在努力，以這個為目標。」

外界對於申皓瑋有期待，認為以他的運動能力，如果少一點少根筋的守備，應該很有機會角逐金手套。談到此事，他也說：「我知道，我球季結束後就有想過。」他說今年達到出賽門檻，入圍就是肯定，接下來就是要想辦法讓自己失誤少一點。

申皓瑋 富邦悍將

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