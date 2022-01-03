快訊

韓國瑜號召力遭藍大咖忌憚？ 趙少康：你沒號召力就努力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／泰龍來當副手很有感 丘總笑答：可以少講一些話

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
黃泰龍。記者陳宛晶／攝影
黃泰龍。記者陳宛晶／攝影

黃泰龍來到富邦悍將隊當首席教練，讓總教練丘昌榮很有感，尤其是嘴上功夫，丘昌榮笑說：「泰龍話比較多，我就可以少講一些話。」黃泰龍也感受到，上工第一天，「練嘴」比較多。

黃泰龍在2010年透過交易披上中信兄弟象隊黃衫，在這支球隊走過6年選手、6年教練生涯，轉任教練後主要負責內野守備指導，兄弟近3季襲捲金手套榜單、共在內野產出9座金手套，黃泰龍功不可沒。

決定轉戰悍將隊，黃泰龍在內心拉扯後決定向親情靠攏，不願再錯過女兒的成長。以悍將隊教練身分上工第一天，黃泰龍說：「覺得離家很近，早上接完女兒上課過來，覺得滿方便的，至少這1個月可以照這模式走，還不錯。」

雖然換了球隊，陣中還是有許多熟面孔，包括總教練丘昌榮、甫簽下的王勝偉，都是他過去在兄弟的夥伴。

黃泰龍談到與丘總的合作模式，前年他是兄弟總教練時，他是守備教練，專注在守備部門，但現在來到悍將隊後，他晉升為首席教練，「要幫丘哥整合球隊訓練和溝通，各部門教練之間有想法，溝通有一個方向之後報告，花比較多時間『練嘴』。」

黃泰龍笑說：「今天工作量有點增加。」丘總也說，泰龍來了之後，有他在話比較多，「我就可以少講一些話」。

至於從選手時期就一起拚戰的王勝偉，黃泰龍也直言很期待，「球隊需要勝偉這種有經驗的來協助中線選手成長，很期待勝偉過來，帶來不同的火花，畢竟老將來這裡，帶著九屆金手套光環，希望可以給年輕選手更多刺激，讓年輕選手看看，這位學長可以在年輕時拿金手套，是用什麼方式調整。」

丘昌榮 王勝偉 富邦悍將

延伸閱讀

中職／丘總點評3新悍將 與王勝偉再聚首笑答「緣分吧」

中職／無預警放與黃泰龍合照 官大元也暗示要離隊？

中職／季末見證林智勝第289轟 丘昌榮明年再看羅力百勝

中職／打造有溫度的悍將 丘昌榮談「旅外邦」不貼標籤

相關新聞

中職／王勝偉在兄弟留下1227安 隊史唯一完全打擊更猛

37歲老將王勝偉離開中信兄弟隊，今年改披富邦悍將隊球衣，將展開中職生涯第15季，他除了在兄弟留下1227支安打，還締造隊...

中職／悍將出手了！ 宣布簽下王勝偉、陽耀勳、洪聖欽

富邦悍將隊今天在新莊球場展開重訓營，球員補強也已經大致底定，網羅王勝偉、陽耀勳、洪聖欽2名野手、1名投手，已經簽約完成，...

中職／前悍將洋投索沙回鍋 新球季改效力樂天桃猿

中職樂天桃猿隊新球季洋將確定，除了確定續留的霸林爵、狂威和豪勁外，第4名洋將據了解將是去年季初因傷離開富邦悍將、返美治療...

中職／丘總點評3新悍將 與王勝偉再聚首笑答「緣分吧」

富邦悍將隊重訓營第一天就有補強底定，簽下王勝偉、陽耀勳、洪聖欽，3人合約不公布，總教練丘昌榮點評3人戰力，都仍有能力可以...

中職／18年前首次對決就開轟 40歲林智勝、潘威倫再相見？

中職新球季將在4月2日開打，「大師兄」林智勝挑戰生涯第290轟紀錄，「嘟嘟」潘威倫也要尋求第147勝，這兩位年資合計37...

中職／悍將洽談3名新洋投 「準本土」羅力另外談

富邦悍將隊洋將陣容已確定1投1野，另有3名新面孔的洋投洽談中，至於備受矚目的「準本土」球員羅力，領隊林華韋表示，「羅力的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。