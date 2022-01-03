中職／泰龍來當副手很有感 丘總笑答：可以少講一些話

黃泰龍來到富邦悍將隊當首席教練，讓總教練丘昌榮很有感，尤其是嘴上功夫，丘昌榮笑說：「泰龍話比較多，我就可以少講一些話。」黃泰龍也感受到，上工第一天，「練嘴」比較多。

黃泰龍在2010年透過交易披上中信兄弟象隊黃衫，在這支球隊走過6年選手、6年教練生涯，轉任教練後主要負責內野守備指導，兄弟近3季襲捲金手套榜單、共在內野產出9座金手套，黃泰龍功不可沒。

決定轉戰悍將隊，黃泰龍在內心拉扯後決定向親情靠攏，不願再錯過女兒的成長。以悍將隊教練身分上工第一天，黃泰龍說：「覺得離家很近，早上接完女兒上課過來，覺得滿方便的，至少這1個月可以照這模式走，還不錯。」

雖然換了球隊，陣中還是有許多熟面孔，包括總教練丘昌榮、甫簽下的王勝偉，都是他過去在兄弟的夥伴。

黃泰龍談到與丘總的合作模式，前年他是兄弟總教練時，他是守備教練，專注在守備部門，但現在來到悍將隊後，他晉升為首席教練，「要幫丘哥整合球隊訓練和溝通，各部門教練之間有想法，溝通有一個方向之後報告，花比較多時間『練嘴』。」

黃泰龍笑說：「今天工作量有點增加。」丘總也說，泰龍來了之後，有他在話比較多，「我就可以少講一些話」。

至於從選手時期就一起拚戰的王勝偉，黃泰龍也直言很期待，「球隊需要勝偉這種有經驗的來協助中線選手成長，很期待勝偉過來，帶來不同的火花，畢竟老將來這裡，帶著九屆金手套光環，希望可以給年輕選手更多刺激，讓年輕選手看看，這位學長可以在年輕時拿金手套，是用什麼方式調整。」