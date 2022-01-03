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中職／選手練完再偷偷練 詹智堯想低調拚完千場出賽

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
詹智堯。記者陳宛晶／攝影
詹智堯。記者陳宛晶／攝影

脫下穿了13年的樂天桃猿（含前身）隊球衣，詹智堯新球季奔向富邦悍將隊陣營，今天在重訓營首度穿上悍將隊球衣，他坦言從踏進球場的第一步就感覺不一樣；對於球員這個身分，他吐露：「應該是4場打完，就會退下來了。」

詹智堯效力猿隊13年，合計在一軍出賽996場，今年決定投向新的環境，向猿隊自請離隊，以選手兼教練的身分加盟悍將隊，將以教練工作為主，在有空間的情況下協助他完成千場出賽里程碑。

詹智堯證實，猿隊、悍將隊都有提出球員、教練規畫，「和經紀公司討論的結果，選擇這邊的規畫。」他也透露，猿隊在前年秋訓就為他安排擔任助理教練，在教球的過程中，也體驗到成就感，「另一種轉變，人生就是這樣。」

詹智堯盼把13年所學教給選手，他期許，「來這邊主要目的，協助球員有好的表現，把自己在一軍實戰經驗指導他們，讓他們在球場上做修正，在比賽上有更好成績。」

對於生涯千場出賽M4，詹智堯交由教練團評估，還未預設何時完成，對於引退儀式也興趣缺缺，「是也不用啦！我的個性不會說想要風風光光，舞台留給年輕球員，應該是4場打完之後就會退下來。」

詹智堯目前維持訓練，先協助選手練完，再開始自己的課表，笑說：「等球員練完我再偷偷練，等等就是我特訓的時候。」

詹智堯 樂天桃猿 富邦悍將

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