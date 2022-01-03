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中職／前悍將洋投索沙回鍋 新球季改效力樂天桃猿

中央社 / 台北3日電
前富邦悍將洋投索沙(Henry Sosa)，將轉效樂天桃猿。 聯合報系資料照
前富邦悍將洋投索沙(Henry Sosa)，將轉效樂天桃猿。 聯合報系資料照

中職樂天桃猿隊新球季洋將確定，除了確定續留的霸林爵、狂威和豪勁外，第4名洋將據了解將是去年季初因傷離開富邦悍將、返美治療的洋投索沙

中華職棒樂天桃猿隊新球季洋將幾乎確定，先前領隊浦韋青曾表示，去年效力桃猿隊的3名洋投霸林爵、狂威和豪勁都會續留。據了解，桃猿隊新球季第4名洋將是曾效力中職富邦悍將隊的洋投索沙。

索沙2019年首度來台、效力富邦悍將隊，但季中被韓職挖角、離隊效力韓職SK飛龍隊，2020年再回悍將隊，當年整季29場先發出賽，戰績15勝5敗，投出4場完投、其中有1場完封，防禦率3.38。

索沙去年球季續留悍將隊，但開季僅投2場，第2場先發出賽與樂天桃猿隊交手時，投到3局突然左膝不適退場，後來因為左膝十字韌帶傷勢需要動刀，也在去年5月返美治療，球季提前報銷。

索沙去年底復出，有在多明尼加冬季聯盟出賽，也和來自台灣具旅美資歷的投手黃暐傑成為隊友，索沙新球季將重返中職，改披樂天桃猿隊球衣。

樂天桃猿 索沙 富邦悍將

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