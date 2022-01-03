快訊

澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

中職／當兵每晚限滑10分鐘手機 申皓瑋看到換教頭消息

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
申皓瑋。記者陳宛晶／攝影
申皓瑋。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊外野手申皓瑋在12月體驗大頭兵生活，他在晚上10分鐘發手機的空檔，才看到教頭換人消息。他一直都是前總教練洪一中最常苦口婆心的選手，他也深知：「他（洪總）唸我也是希望我好，才會唸我。」

談到12天當兵生活，申皓瑋笑說：「還不錯，遇到都是各行各業的人，每個人的生活模式都不一樣，會慢慢產生默契，有修水電、音響、博士碩士的都有，有趣的地方就是聊天時很多都搭不上。」

職棒選手的身份，當然引起同袍更多好奇，申皓瑋也說：「滿多人對我的職業好奇，問我什麼時候有比賽、打到什麼時候，也有人問換教練的事，有遇到富邦鐵粉，問很多問題，但我不太想聊、想休息。」

申皓瑋透露，當兵只有晚上會發手機，只能使用10分鐘，幾乎是開機就要關機了，當時就是在晚上10分鐘的空檔看到訊息，得知換教練，

洪總執掌兵符的兩季，最常盯、最常唸的選手，申皓瑋絕對榜上有名，但也給他最多機會。季末談到申皓瑋時，洪總也曾吐露子弟兵的各方面條件都很好，成績不該僅只如此，期望餵打席給他可以看到他的成長，因此不管申皓瑋打好、打壞，都持續把他留在場上。

申皓瑋表示，看到教頭換人時，「當下就是沒有太多想法，嚇到一下而已。」至於少了洪總的嘮叨，他說：「我是希望不管教練是誰，自己不要被唸會比較好，都不要被唸，代表我是做對的事情。」

申皓瑋 富邦悍將 洪一中

延伸閱讀

中職／打爆富邦換總仔！網熱議洪一中、胡金龍誰才是贏家？

中職／光靠拚命和努力不夠 郭天信奪金手套感謝2個人

中職／首位千勝教頭難尋 未來只有洪一中可超越自己

中職／林華韋親上火線 洪一中確定轉顧問、教練團多數續留

相關新聞

中職／悍將出手了！ 宣布簽下王勝偉、陽耀勳、洪聖欽

富邦悍將隊今天在新莊球場展開重訓營，球員補強也已經大致底定，網羅王勝偉、陽耀勳、洪聖欽2名野手、1名投手，已經簽約完成，...

中職／丘總點評3新悍將 與王勝偉再聚首笑答「緣分吧」

富邦悍將隊重訓營第一天就有補強底定，簽下王勝偉、陽耀勳、洪聖欽，3人合約不公布，總教練丘昌榮點評3人戰力，都仍有能力可以...

中職／18年前首次對決就開轟 40歲林智勝、潘威倫再相見？

中職新球季將在4月2日開打，「大師兄」林智勝挑戰生涯第290轟紀錄，「嘟嘟」潘威倫也要尋求第147勝，這兩位年資合計37...

中職／悍將洽談3名新洋投 「準本土」羅力另外談

富邦悍將隊洋將陣容已確定1投1野，另有3名新面孔的洋投洽談中，至於備受矚目的「準本土」球員羅力，領隊林華韋表示，「羅力的...

中職／樂天桃猿連兩年低迷 曾豪駒背水一戰已無退路

2019年Lamigo桃猿奪冠完成三連霸，高價轉賣給日本樂天集團十分風光，原任總教練洪一中轉赴富邦悍將執掌兵符，由曾豪駒擔任樂天桃猿總教練，然而這兩年樂天桃猿不但沒打進台灣大賽，且連兩年全年度勝率都不

中職／胡智為求婚成功！前樂天女孩艾璐曬喜訊：他孝順單純

前旅美好手、今統一獅隊本土強投胡智為在2022開年就傳來好消息，日前他在親友的見證下向前樂天桃猿啦啦隊成員艾璐（李亞璇）求婚成功，事後兩人也都在IG上宣布這樁喜事：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享，這個好消息是，我們要結婚了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。