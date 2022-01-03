中職／當兵每晚限滑10分鐘手機 申皓瑋看到換教頭消息

富邦悍將隊外野手申皓瑋在12月體驗大頭兵生活，他在晚上10分鐘發手機的空檔，才看到教頭換人消息。他一直都是前總教練洪一中最常苦口婆心的選手，他也深知：「他（洪總）唸我也是希望我好，才會唸我。」

談到12天當兵生活，申皓瑋笑說：「還不錯，遇到都是各行各業的人，每個人的生活模式都不一樣，會慢慢產生默契，有修水電、音響、博士碩士的都有，有趣的地方就是聊天時很多都搭不上。」

職棒選手的身份，當然引起同袍更多好奇，申皓瑋也說：「滿多人對我的職業好奇，問我什麼時候有比賽、打到什麼時候，也有人問換教練的事，有遇到富邦鐵粉，問很多問題，但我不太想聊、想休息。」

申皓瑋透露，當兵只有晚上會發手機，只能使用10分鐘，幾乎是開機就要關機了，當時就是在晚上10分鐘的空檔看到訊息，得知換教練，

洪總執掌兵符的兩季，最常盯、最常唸的選手，申皓瑋絕對榜上有名，但也給他最多機會。季末談到申皓瑋時，洪總也曾吐露子弟兵的各方面條件都很好，成績不該僅只如此，期望餵打席給他可以看到他的成長，因此不管申皓瑋打好、打壞，都持續把他留在場上。

申皓瑋表示，看到教頭換人時，「當下就是沒有太多想法，嚇到一下而已。」至於少了洪總的嘮叨，他說：「我是希望不管教練是誰，自己不要被唸會比較好，都不要被唸，代表我是做對的事情。」