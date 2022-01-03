中職／鷹俠當年月薪只有3千美元 現今頂級洋將衝到5萬

中職各隊備戰新球季，陸續敲定洋將陣容，圈內人士指出，近年頂級洋將的身價愈來愈高，月薪已達5萬美元，不過球團給付薪水的方式，從他們抵台到球季結束離開為止，通常是10個月，換算年薪約是50萬美元。

中職1990年開打前，4支元老級球隊進行外籍球員選秀會，當時各隊都簽下4名洋將，月薪一律是3千美元，包括老球迷熟悉的鷹俠、史東、瑞奇、帝波都是這個價碼。

隨著洋將薪水逐年進步，目前月薪2.5萬美元已是普遍行情，甚至達到3萬美元；據了解，味全龍隊洋投、2018年中職勝投王伍鐸效力富邦悍將隊時，曾經簽下兩年70萬美元合約，推算平均年薪35萬美元已在一般水準以上。

悍將近兩季較受矚目的洋投羅力、索沙，之前也獲簽兩年約，圈內盛傳身價應有100萬美元以上，索沙還比羅力更高；羅力將邁入加盟中職第10季，成為史上待最久的洋將，準備和球團協商新約，雙方對於月薪數字各有立場。

中信兄弟隊王牌投手德保拉已簽新約，雖未透露數字，預料也是頂級身價；另外，去年效力統一獅隊的泰迪改披象袍後，圈內人士認為，月薪應該也有4萬美元的水準。