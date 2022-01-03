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中職／丘總點評3新悍將 與王勝偉再聚首笑答「緣分吧」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊重訓營第一天就有補強底定，簽下王勝偉陽耀勳、洪聖欽，3人合約不公布，總教練丘昌榮點評3人戰力，都仍有能力可以幫上球隊，與王勝偉從中信兄弟隊到悍將隊再聚首，他則笑答：「緣份吧！」

領隊林華韋今天接受媒體聯訪時，揭曉釋出名單補強成果，丘總談到3名新悍將，認為球隊現階段年輕選手多，需要再給一些時間養成，而3人都是很有經驗的選手。

丘昌榮提到，「這一隊中線很有潛力的選手還是有一些，但目前不要太快讓他們還沒準備好就上來，挫折對心理層面會有影響。」

他認為悍將隊二、游有空間，王勝偉是很好的人選，「雖然年紀比較大，但以他的經驗值，看怎麼和李宗賢、于森旭、王正棠搭配使用，年輕選手也有一些不錯的內野手，交給金鋒這邊訓練，我們再調整一下。」

丘昌榮也提到，同樣屬於年紀較長的陽耀勳，「各方面能力、速度、打擊、經驗都有一定水準。」至於31歲的洪聖欽，丘總認為，「他也是先發、長中繼的投手，這幾年吃局數的能力還是有的。」

丘昌榮 王勝偉 陽耀勳

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