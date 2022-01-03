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中職／18年前首次對決就開轟 40歲林智勝、潘威倫再相見？

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
林智勝與潘威倫能否上演「40歲對決」戲碼，是新球季的關注焦點。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
林智勝與潘威倫能否上演「40歲對決」戲碼，是新球季的關注焦點。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

中職新球季將在4月2日開打，「大師兄」林智勝挑戰生涯第290轟紀錄，「嘟嘟」潘威倫也要尋求第147勝，這兩位年資合計37年的老將若有機會對決，無疑是本季賽事一大焦點。

林智勝已在元旦滿40歲，潘威倫將在3月5日達到不惑之年，「40歲對決40歲」本來就是罕見戲碼，更別說兩人過去在中職締造一大堆紀錄，目前289轟、146勝都是史上第1，新球季能夠延續到什麼程度，確實讓球迷充滿期待。

林智勝雖比潘威倫大兩個月，不過潘威倫2003年展開職棒生涯，林智勝隔年才起步，兩人分別有19、18年的資助，一路從22歲交手至今。

這兩位老將早在青少棒時期，就一起當選中華隊國手，打過IBAF世界青少棒賽；兩人進入中職後，2004年9月18日首次對決，林智勝毫不客氣從潘威倫的手中開轟，到去年球季結束為止，289轟紀錄有12轟是「嘟嘟」貢獻，不過也被他賞了34次三振。

從生涯對戰紀錄看來，林智勝對付潘威倫確實有一套，157個打數揮出48支安打，一共攻下35分打點，對戰打擊率3成06。

隨著年紀漸長，林智勝最近兩季只出賽73場，合計6支全壘打，邁向300轟之路受阻；潘威倫去年首次專職後援投手，近兩季也只有3勝7敗，未來挑戰生涯第150勝難度更高。

中職各隊加快年輕化腳步，林智勝、潘威倫去年在隊上都非主力先發，追求投打成績也受限，兩人未來對決的場面只會愈來愈少，每次碰面都是歷史性畫面。

林智勝 潘威倫 中職

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