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中職／悍將出手了！ 宣布簽下王勝偉、陽耀勳、洪聖欽

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
王勝偉。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
王勝偉。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

富邦悍將隊今天在新莊球場展開重訓營，球員補強也已經大致底定，網羅王勝偉陽耀勳洪聖欽2名野手、1名投手，已經簽約完成，自家球隊60人名單外則欲簽回林威廷張耿豪，林威廷已經明確拒絕，張耿豪尚在考慮中。

領隊林華韋今天說明悍將隊補強內容，他證實：「王勝偉、洪聖欽、陽耀勳三位都已經談妥契約，可以順利加入我們陣容，希望借助他們經驗、過往成績，增加我們在野手、牛棚的實力。」教練團期望3人可以在重訓營第二周報到，先了解一下他們的身體狀況。

悍將隊今年將12人放在60人契約保留名單之外，僅林威廷、張耿豪為球團有意簽回，林華韋也說明洽談進度，「林威廷很明確拒絕，要離開、展開新的人生規畫。」

林華韋指出，張耿豪雖然前年動刀，去年已經恢復投球，受傷前的表現也是有目共睹，教練團希望他可以歸隊，再看他的身體狀況評估續當球員，或賦予其他工作，張耿豪對此仍在考慮中。

悍將隊新延攬3名選手，等待張耿豪的回覆中，林華韋表示不會再從釋出名單補人，提出自由球員申請的林益全、陳鴻文則已初步接觸，了解彼此想法，「我們會繼續談，希望他們可以留下來。」

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