中職／延攬平野惠一與助總再攜手？兄弟：剩細節待定

中信兄弟隊的首席教練、內野教練懸缺，人選已經大致有譜，其中包括傳出延攬出自阪神虎隊的平野惠一，兄弟球團對此回應，教練團人選已大致底定，目前剩合約細節仍需討論，不便對外說明，預計會在9日以後公布。

兄弟原任首席教練丘昌榮、內野教練黃泰龍轉戰富邦悍將隊，教練團需要填補人手，教練團布局已經進入尾聲。

新球季傳出將有日籍教練加入教練團，平野惠一選手時期效力阪神5年，與林威助曾是同期隊友，他在退役後也在阪神擔任教練，資歷遍及一、二軍，擔任過打擊、內野、跑壘教練等職務，2017到19年曾於一軍擔任打擊教練，去年則是二軍打擊教練。

平野惠一去年球季結束後離開阪神，近期傳出將加入兄弟一軍教練團，對此兄弟回應教練團人選已大致底定，目前剩合約細節仍需討論，不便對外說明，1月9日後會一併公布。

平野惠一曾在2015年來過台灣，參與「台日棒球教室」活動，當時就曾和林威助一起指導台灣球員，如今可望以教練的身分繼續同隊打拚。