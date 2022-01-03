中職／悍將兩大「唯一」重要紀錄 都是陳連宏領軍時期

富邦悍將隊今起在新莊球場進行體能重訓營，新任總教練丘昌榮首次參與球隊訓練，邁出領軍第1步；富邦集團2017年投入中職至今，悍將從未打進總冠軍賽，唯一年度勝率達到5成是2019年陳連宏領軍時期，丘昌榮能否再創高峰值得期待。

悍將2017年接手義大犀牛隊後，過去5個球季歷經3任教頭葉君璋、陳連宏、洪一中，戰績合計273勝9和318敗，除了2019年63勝2和55敗，年度勝率5成34在4隊排名第2、躋身A級行列，其他球季都是「B段班」。

再看這5年10個半季的表現，悍將共有4次排名墊底（包括去年下半季和樂天桃猿隊並列第4），不過也有3個半季名列第2，分別是2019年上、下半季和前年下半季。

洪一中領軍悍將兩年，繳出108勝5和127敗的成績，儘管勝率4成60不是很理想，但前年下半季31勝1和28敗，只落後統一獅隊1場勝差，未能搶到總冠軍賽門票，只能看著獅隊在爭霸戰對決中信兄弟隊。

陳連宏在2018年季中接替葉君璋的職務，從悍將二軍總教練升上教頭，帶到2019年球季結束，領軍164場比賽85勝2和77敗，勝率5成25是悍將教頭最佳紀錄，也是丘昌榮上任後的重大挑戰。

悍將過去唯一打進季後賽是2018年，當時洪一中領軍Lamigo桃猿隊包辦上、下半季冠軍，悍將以年度排名第3對上年度第2的獅隊，陳連宏領軍以1勝3敗遭淘汰。