中職／揮別「林宥穎」 林琨笙改回原名「不是為了改運」

日前宣布將「林宥穎」改回原名的富邦悍將捕手林琨笙在臉書曬出寫著「K.S.LIN」的球衣，他表示，二度改名不是為了改運，並提到自己本來就比較喜歡原本的名字，「我沒有要轉運，只想把爸爸給我的名字留下。」

現年34歲的林琨笙2011年加入興農牛隊，2017年由於家中變故，順著母親的意思改名為林宥穎。林琨笙表示，有沒有改名對自己來說沒有太大影響。

據《蘋果新聞網》報導，林琨笙提到，之前許多球迷和好友叫不慣林宥穎，變成叫他「YY」，讓他興起改名的念頭，再加上全台灣似乎只有他用「林琨笙」這個名字，因此希望自己用這個名字進職棒，也要用這個名字退休。昨天林琨笙也於臉書再度強調，改名字真的不是為了改運：「不要再問我為什麼改名字，我沒有要轉運，只想把爸爸給我的名字留下，想做更多有意義的事情。」