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中職／胡智為求婚成功！前樂天女孩艾璐曬喜訊：他孝順單純

聯合新聞網 / 綜合報導
統一強投胡智為要結婚了，對象是前樂天桃猿啦啦隊成員艾璐。 圖／擷自艾璐IG
統一強投胡智為要結婚了，對象是前樂天桃猿啦啦隊成員艾璐。 圖／擷自艾璐IG

前旅美好手、統一獅隊本土強投胡智為在2022開年就傳來好消息，日前他在親友的見證下向前樂天桃猿啦啦隊成員艾璐（李亞璇）求婚成功，事後兩人也都在IG上宣布這樁喜事：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享，這個好消息是，我們要結婚了！」

胡智為去年季中返台加入中職選秀，在首輪被獅隊選走後，成為球隊主力投手。他昨在IG宣布自己將與前樂天女孩艾璐結婚，並分享自己的求婚誓言。

「緣份就是這麼奇妙，在我人生最迷惘對時候妳出現了，第一次談話第一次見面，我就深深的被妳吸引。」胡智為提到，艾璐不僅在自己迷茫時一直陪伴著他，也替他指點人生方向，甚至讓自己成為真正的男人：「我一直以為我是個男人，但其實剛遇見妳的時候我根本就還是個男孩，是妳讓我蛻變成一個男人。」

本名李亞璇的艾璐是前中信鯨投手教練李杜宏的女兒、旅日球員李杜軒的妹妹，她熱愛跳舞，從小就學舞蹈，長大後赴日求學，在當地做過模特兒，還曾想徵選日職啦啦隊。

與日本頗有淵源的艾璐不僅多才多藝，也精通日文，並能充當日文翻譯，也因為如此，她返台後於日商銀行工作，但2017年為了一圓啦啦隊的夢想放棄穩定工作，投入Lamigo桃猿啦啦隊徵選，在海選中擊敗眾多競爭者，如願加入LamiGirls。直到去年季後，她決定褪下啦啦隊制服，迎接嶄新的人生角色。

昨天深夜，艾璐也在IG發文公布喜訊，感謝家人朋友一路相挺，並稱讚未來的老公：「智為不但孝順而且非常的單純，更可貴的是他給了我百分百的愛以及好。我們彼此信任且堅定未來，以後一起同手同腳的走下去。謝謝大家的祝福，我艾你們。」

結婚 胡智為 樂天女孩

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