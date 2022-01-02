大專聯賽／許儒昇4安手感燙 文化複賽3連勝

大專棒球聯賽（公開一級）複賽文化大學今天與國立體大交手，文化派出巨投林振瑋先發，4局無失分、最快球速157公里，野手許儒昇單場4安，率隊以8比0拿下複賽3連勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽在台體大棒球場舉行，文化大學今天與國立體大交手，文化派出身高202公分的巨投林振瑋先發，林振瑋複賽首戰與輔仁大學交手時，飆出生涯最快球速158公里，今天先發也是破150公里火球連發。

林振瑋首局面對首名打者被敲出安打，但及時回穩力守不失分，今天總計用53球投4局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，表現亮眼。

文化大學打線發揮，團隊敲出15支安打，其中有7支長打，身材不突出的2棒許儒昇，身高165公分，今天上壘率百分百，單場敲4安貢獻2分打點，另有1次觸身球保送；身高160公分的胡恩典，把握先發機會，單場也敲3安。

文化總教練廖敏雄受訪表示，今天打線發揮比較令人訝異，長打蠻多的，可能打晚場的比賽有職棒的氛圍，球員們打起來也比較起勁。

文化拿下複賽3連勝，是目前複賽8支球隊唯一不敗的隊伍，廖敏雄表示，有機會維持領先就繼續努力，希望球員們不要因為一場比賽表現好就情緒起伏大，晉級4強是目標，先拿下5勝比較保險。

許儒昇本來是義守大學棒球隊的成員，但大三碰上球隊解散，他坦言很錯愕，在文化重量訓練師呂宗恩的介紹下轉到文化。許儒昇說：「剛開始壓力蠻大的，但想說本來球隊解散已經不想打球了，現在有機會，放開打、努力拚，不要給自己太大的壓力。」

目前大四的許儒昇進到文化後配合重量訓練，打擊表現提升，他坦言因為身材關係，畢業後如果要繼續打球可能選擇業餘隊，但如果大專聯賽和接下來的春季聯賽打出好表現，有被關注的話，衡量狀況也可能考慮拚看看職業隊。