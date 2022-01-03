中職／樂天桃猿連兩年低迷 曾豪駒背水一戰已無退路

2019年Lamigo桃猿奪冠完成三連霸，高價轉賣給日本樂天集團十分風光，原任總教練洪一中轉赴富邦悍將執掌兵符，由曾豪駒擔任樂天桃猿總教練，然而這兩年樂天桃猿不但沒打進台灣大賽，且連兩年全年度勝率都不到5成，今年曾豪駒若無法領軍打出佳績，前景恐不樂觀。

樂天集團接手的是一支三連霸、同時也是8年6冠的強隊，對這支球隊當然有高度期待，除了希望維持好戰績，更希望將集團業務推向台灣市場，然而，這兩年樂天桃猿戰績不進反退，桃園主場進場人數明顯下滑，樂天集團期待拓展台灣市場也不如預期。

去年球季樂天桃猿團隊防禦率4.15在全聯盟排名敬陪末座，甚至比新軍味全龍的3.93還差，其中本土投手防禦率4.42跟味全龍土投的4.43相差無幾，兩隊幾乎並列最後一名，洋投防禦率3.59也只優於中信兄弟的3.68，明顯地，樂天桃猿投手群出了很大問題。

樂天桃猿投手群狀況不佳，球隊已於去年10月指派川岸強擔任投手教練。 圖／樂天桃猿隊提供

其中，3度單季至少10勝的王溢正，去年表現大崩盤，防禦率逼近6，被打擊率超過3成，季中從先發轉調牛棚，先發輪值少了王溢正對樂天桃猿影響甚鉅，已36歲的他本季若無法再振作，教練團可舊傷透腦筋了。

再者，月薪70萬左投陳冠宇上季防禦率高達6.52，無論先發或中繼都表現不及格，今年有了完整春訓，應該可以有比較良好的發揮，不過球評多認為，他擔任中繼角色可能會比先發更適合。

如果陳冠宇丟中繼，扣除洋投和狀況大幅下滑的王溢正，今年樂天桃猿先發輪值得靠曾仁和、黃子鵬、張喜凱、翁瑋均、林子崴撐起一片天，他們能否扛起重擔？續約洋投狂威、霸林爵能否更上一層樓？有待時間驗證。

桃猿在去年選秀第一輪第二指名選進陳冠宇，但他的表現很不理想，新球季被定位為中繼投手。 聯合報系資料照片

陳禹勳已行使FA自由球員權利，離隊機會不小，蘇俊璋經過前年操勞一季，去年球威明顯下滑，防禦率破6，王躍霖飽受傷勢所苦，入隊6年半的速球左投葉家淇，始終難擔大任，賴鴻誠上季有過勞現象，牛棚狀況非常多，這會是本季樂天桃猿很大挑戰，如何更有效練調度牛棚戰力，不讓主戰後援投手太疲累，絕對是教練團一大課題。

去年樂天桃猿團隊打擊率0.281、78轟、得分601分皆勇冠全聯盟，代表攻擊火力沒有太大問題，然而，去年團隊發生109次失誤，高出中信兄弟73次不少，守備穩定性欠佳，發動145次盜壘被對手抓到50次，中信兄弟團隊盜壘190次也才被抓到51次。

另外，郭嚴文上季累計137打數，全壘打支數竟掛零，打擊率僅2成出頭，今年他的月薪高達75萬元，等於一年至少進帳900萬元，必須繳出符合身價的成績才行，能否適應三壘守備也是考驗，外野手藍寅倫今年傷癒復出能發揮幾成功力也是觀察重點。

樂天桃猿老將郭嚴文上季達成出賽千場紀錄，但他連續兩季打擊表現大幅下滑，攻擊指數由2019年的0.874掉到2020年的0.729，2021年更爆跌到0.552，讓球迷是非常擔心。 聯合報系資料照片

強力左打廖健富受右肩傷勢影響，今年應該會擔任一壘手，蹲捕機會不會太多，加上陳俊秀、朱育賢，樂天桃猿能守一壘的人很多，但能扛主戰捕手的人相對少，林泓育開季滿36歲恐無法久蹲，張閔勛、嚴宏鈞難扛主戰捕手位置，這將會是個難題。

樂天桃猿本季找來3名日本籍教練，包括古久保健二、西村弥、川岸強，可以預期的是，未來日本樂天集團絕對會找更多日籍教練進駐，甚至由日本教練擔任教頭也不是太令人意外的事，去年季後就傳出曾豪駒有可能被換掉，今年他的壓力絕對會更大，除了帶隊拿到總冠軍一途，否則由日籍教頭上位的機會不小。