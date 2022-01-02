大專棒球聯賽／陽任楷剛猛下勾想再進化 爸爸陽介仁建議先求準

台東大學下勾投手陽任楷今天在大專棒球聯賽（公開一級）複賽後援登板，替哥哥陽邯杰守住滿壘危機，助球隊守下勝利，陽任楷不走陰柔路線、要投出特色，爸爸陽介仁建議先求準。

台東大學今天在110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽與美和科大交手，5局打完11比1領先，台東大學6局換上陽邯杰中繼，稍微有狀況，投0.2局失掉2分責失分，留下滿壘危機退場。

弟弟陽任楷接手後援，用23球投2.1局，沒被敲出安打，投出1次三振，無失分，幫助哥哥守住再掉分的危機。

陽任楷表示，兄弟在預賽也有同場登板過，滿壘局面接替哥哥上場投球，只想著不要讓哥哥的責失分再增加，成功化解危機後退場，「沒有說什麼，就是眼神交流而已。」

陽邯杰和陽任楷的爸爸是職棒退役球星陽介仁，台東大學總教練王信民受訪表示，兩人都是很棒的投手，但心理素質還有控球還要再加強，他們倆的球質都不錯，「如果他們可以爬起來，對我們球隊會有很大的幫助。」

陽任楷跟爸爸一樣是下勾投手，但王信民表示，陽任楷不算陰柔型投手，投球滿剛猛的，球下墜的幅度快、轉速也快，投直球就不好攻擊，屬於讓打者打不好的類型，投球氣勢不錯。

目前大一的陽任楷表示，高中時控球比較不穩，升上大學後教練有幫忙調整放球點，現在控球有慢慢上軌道，也提到大學打者和高中打者觀念上還是有差、又更高一個階層，沒辦法像高中一樣輕鬆和打者玩球。

陽任楷表示，既然是下勾投手，投球姿勢已經跟人家不一樣了，就想要更不一樣，希望得到更多關注，一般下勾投手主要是協調性、讓球跑給打者打，但自己要求速度。

陽任楷目前最快球速約133公里、希望可以突破135公里，他也有請教爸爸陽介仁，「但爸爸說準度比較重要，先求準度，等重量訓練加上去就會有速度」，他也笑說，希望未來可以超越爸爸。

大專棒球聯賽王伯洋好投 台東大學複賽第2勝

大專棒球聯賽（公開一級）複賽台東大學王伯洋5局失1分、好投壓制，台東大學投打發揮，終場以13比3、8局擊敗美和科大，拿下複賽第2勝，總教練王信民盼接下來比賽越來越好。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽在台體大棒球場舉行，台東大學今天與美和科大交手，台東大學先發投手王伯洋首局稍微有狀況，先被敲出安打、失誤、再被敲出安打失掉1分，但比賽後半段回穩。

王伯洋總計用73球投5局，被敲出6支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，台東大學6局啟動牛棚，退役職棒球星陽介仁的兩個兒子，陽邯杰、陽任楷依序登板，陽邯杰失掉2分，陽任楷後援2.1局無失分，替球隊守住勝利。

台東大學打線發揮，1局下先打回追平分，2局靠著謝毅安打送回超前分，3局抓準美和科大投手、守備有狀況，一口氣打了13人次，單局敲出4安、選到4次四壞保送，另有2次守備失誤，一口氣攻下9分，奠定勝基，7、8局各拿1分，順利拿下比賽勝利。

台東大學總教練王信民表示，王伯洋開賽熱身比較慢、加上自己出現守備失誤，短打球沒有處理好才會掉分，雖然跌跌撞撞，但其實內容不錯，5局投完整體表現很棒。

6局領先分數拉開，所以啟動牛棚，讓投手上場踩踩台體大棒球場的投手丘、適應一下場地，後面的比賽一場比一場重要，王信民稱讚球員投打表現不錯，有跟著教練團的想法走，相信後半段會越來越好。

大專棒球聯賽複賽在台體大棒球場舉行，也有安排晚場賽事，王信民表示，過去選手時期也在這個球場打過球，知道燈光會影響守備，有提醒外野手要找方法適應，外野手跑位時要注意，用手套擋、或者重心放低，都有機會避免燈光影響守備。

謝毅做功課棒打學長楊笑龍 大專聯賽3安2打點

大專棒球聯賽（公開一級）複賽台東大學謝毅傷癒越打越猛，今天美和科大先發投手楊笑龍是高中時期的學長，上次交手謝毅打不好，昨天特別看影片做功課，今天單場敲3安貢獻2分打點。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台東大學今天與美和科大交手，台東大學野手謝毅先發打2棒、守二壘，謝毅首局敲出安打、跑回球隊第1分，2局再敲安打，送回球隊超前分，3局也有敲出安打，單場3安貢獻2分打點，打擊手感不錯。

台東大學總教練王信民受訪表示，謝毅先前有傷所以沒有打梅花旗，但他本來就是打擊能力不錯的球員，手眼協調佳，大專棒球聯賽預賽階段，讓他慢慢適應比賽節奏，攻擊上不錯，但守備有點不穩定，需要更有自信心。

謝毅透露，去年前半段因為疫情比較少練球，恢復練球後丟球太出力，造成右肩膀脫臼休息，大專棒球聯賽預賽前半段有測試手的狀況，確定手沒有問題後慢慢增加出賽數，也開始有先發。

美和科大今天先發投手楊笑龍和謝毅是台東體中學長、學弟，謝毅表示，預賽就有交手過，但是打不好，昨天有特別去找影片做功課，教練團也有提醒楊笑龍外角的球比較多，今天抓直球打、照著策略走，收到不錯的效果。

謝毅高中時期多守游擊，去年暑假升上大二後改守二壘，他表示，二壘接球的角度和游擊不一樣、比較難抓，但目前已經有慢慢適應。