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日職／新庄剛志貼打線問意見 球迷呼喊：沒有王柏融
日本媒體今天發表火腿隊新球季先發打序預測，引起監督新庄剛志的好奇，貼在個人的Instagram上詢問球迷意見，結果呼喊王柏融的回應獲得最多人按讚。
「full-count」發表對於火腿隊新球季先發的想法，第一棒中外野手五十幡亮汰、二棒右外野手近藤健介、三棒一壘手清宮幸太郎、四棒指定打擊努涅茲、五棒三壘手野村佑希、六棒二壘手艾爾坎塔拉、七棒左外野手今川優馬、八棒捕手石川亮、九棒游擊手上川畑大悟。
新庄剛志將這份名單截圖放在自己的IG上，詢問球迷「各位粉絲，這份由記者選出的先發打序如何？有哪些你覺得沒被選進的球員呢？」
結果引起球迷熱烈討論，一名台灣球迷只回應了「王！」一個字，就獲得破百讚，也有人說「四棒王柏融」，另外包括中島卓也、淺間大基、清水優心也都被球迷點名應該放入名單。
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