快訊

蔡總統站台透露林靜儀開會「很敢、兇」 不因總統就客氣

防疫旅館風險比醫院高 員工不打第3劑北市考慮開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／投手WAR值第一不用猜 本土第一是徐若熙

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍徐若熙。圖／聯合報系資料照
味全龍徐若熙。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊洋投德保拉連兩年當選中職年度最有價值球員（MVP），代表勝利貢獻度的WAR值也是如此，以5.62排名聯盟第一，來台短短兩個球季，累積的WAR值已排名現役投手第五。

德保拉在2021年球季的防禦率1.77、三振數187次，兩項數據都是聯盟最多，只在勝投數上以16勝輸給統一獅隊布雷克的17勝，錯失連兩年拿下投手三冠王的機會，但在年度MVP票選上以9分之差險勝布雷克，完成連霸。

布雷克今年在勝投數排名第一，防禦率1.83、三振數157次也都僅次於德保拉，在傳統數據上表現不錯，整季的WAR值也高達4.56，排名第二。

往下拉到本土投手區域，味全龍隊徐若熙以2.92排名土投WAR值第一、聯盟第五，前面的是富邦悍將隊羅力（3.10）、龍隊伍鐸（3.00）。

徐若熙首個一軍球季就用「K功」打響名號，初登板成為史上首位開局11個出局都投出三振的投手，生涯前三場出賽累積26K則是本土投手最多，雖然因疫情未完成百局投球，但整季81局投出98次三振仍十分驚人，沒有被敲出全壘打、防禦率3.11。

棒球進階數據WAR（Wins Above Replacement）值的意思是，一名球員與可替補該守位的球員相較，能為球隊多帶來幾勝，代表球員整體的綜合評價。

不過WAR計算上對先發投手來說較為吃香，後援投手要到第17名才出現兄弟隊終結者李振昌，以1.17排名牛棚投手最多。

布雷克 德保拉 徐若熙

延伸閱讀

中職／龍隊小將年資進補 徐若熙旅外沒這麼快

中職／徐若熙成新人王遺珠 保護好手臂未來是更大贏家

中職／德保拉奪MVP只贏布雷克9分 進步獎更僅差5分

中職／念出「曾峻岳」險噴淚 徐若熙在失落中激發鬥志

相關新聞

日職／新庄剛志貼打線問意見 球迷呼喊：沒有王柏融

日本媒體今天發表火腿隊新球季先發打序預測，引起監督新庄剛志的好奇，貼在個人的Instagram上詢問球迷意見，結果呼喊王...

中職／悍將3日重訓營啟動 2自由球員不在內

備戰2022年球季，富邦悍將隊從1月3日重訓體能營揭開序幕，全體教練及約50名球員到場，除了7名球員自主訓練未參加外，2...

中職／投手WAR值第一不用猜 本土第一是徐若熙

中信兄弟隊洋投德保拉連兩年當選中職年度最有價值球員（MVP），代表勝利貢獻度的WAR值也是如此，以5.62排名聯盟第一，...

中職／朱育賢MVP票選排第三 陳俊秀一項攻擊數據超車

中華職棒2021年球季拿下全壘打、打點雙冠的朱育賢，在年度最有價值球員（MVP）票選中排名第三、打者第一，若檢視為球隊製...

棒球／今年3大棒球國際賽 怕「疫」外攪局

因疫情延宕了一年的國際棒球賽事，中華隊終於在去年九月的Ｕ廿三世界盃等到出征機會，今年開始，還有台日職棒交流賽、杭州亞運等...

UBL／永田颯太郎連兩場敲三壘打 台體大八強奪勝

台灣體大日籍生永田颯太郎在大專棒球聯賽手感火燙，連兩場敲出三壘打，今天2安打、3打點的演出，也幫助球隊以9：3擊敗台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。