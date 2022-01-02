中職／投手WAR值第一不用猜 本土第一是徐若熙

中信兄弟隊洋投德保拉連兩年當選中職年度最有價值球員（MVP），代表勝利貢獻度的WAR值也是如此，以5.62排名聯盟第一，來台短短兩個球季，累積的WAR值已排名現役投手第五。

德保拉在2021年球季的防禦率1.77、三振數187次，兩項數據都是聯盟最多，只在勝投數上以16勝輸給統一獅隊布雷克的17勝，錯失連兩年拿下投手三冠王的機會，但在年度MVP票選上以9分之差險勝布雷克，完成連霸。

布雷克今年在勝投數排名第一，防禦率1.83、三振數157次也都僅次於德保拉，在傳統數據上表現不錯，整季的WAR值也高達4.56，排名第二。

往下拉到本土投手區域，味全龍隊徐若熙以2.92排名土投WAR值第一、聯盟第五，前面的是富邦悍將隊羅力（3.10）、龍隊伍鐸（3.00）。

徐若熙首個一軍球季就用「K功」打響名號，初登板成為史上首位開局11個出局都投出三振的投手，生涯前三場出賽累積26K則是本土投手最多，雖然因疫情未完成百局投球，但整季81局投出98次三振仍十分驚人，沒有被敲出全壘打、防禦率3.11。

棒球進階數據WAR（Wins Above Replacement）值的意思是，一名球員與可替補該守位的球員相較，能為球隊多帶來幾勝，代表球員整體的綜合評價。

不過WAR計算上對先發投手來說較為吃香，後援投手要到第17名才出現兄弟隊終結者李振昌，以1.17排名牛棚投手最多。