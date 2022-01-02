中職／朱育賢MVP票選排第三 陳俊秀一項攻擊數據超車

中華職棒2021年球季拿下全壘打、打點雙冠的朱育賢，在年度最有價值球員（MVP）票選中排名第三、打者第一，若檢視為球隊製造分數能力的加權得分期望標準（wRAA），朱育賢掉到第三，第一名是樂天桃猿隊友陳俊秀。

wRAA這項指數是只球員在相同的打席下，與聯盟平均相比的製造分數的能力，越高的wRAA值，代表攻擊能力越佳，一班來說，wRAA大約會落在-20到40之間。

去年球季，朱育賢在MVP票選上獲得較多選票，符合傳統數據上的領先優勢，整季敲出22轟、81分打點都位居第一，打擊率3成11排名第四、114支安打排第九，各項數據都位居前矛。

而檢視進階數據，朱育賢的wRAA為28.26也遠高於聯盟平均，不過排在他前面的還有陳俊秀的30.15、統一獅隊林安可的28.44，除了長打能力，上壘也是幫助球隊得分的一環。

陳俊秀的打擊率位居聯盟第一，而且3成52的打擊率有著不小差距，第二名的陳傑憲打擊率是3成25；而陳俊秀整季119支安打雖然排名聯盟第七，但加上並列聯盟第四多的43次保送，上壘率4成25排在聯盟第一。

也難怪除了wRAA外，陳俊秀在wOBA（加權上壘率，0.424）、wRC+（標準化加權得分創造，170.04）等數據上，都在符合規定打席的球員中排名聯盟第一，前者是評估長打與上壘的能力，後者則是以聯盟得分貢獻平均設定為100，越高代表越好。

中華職棒2021年球季wRAA前十名

樂天桃猿 陳俊秀 30.15

統一獅 林安可 28.44

樂天桃猿 朱育賢 28.26

中信兄弟 陳子豪 25.57

中信兄弟 許基宏 25.08

樂天桃猿 林泓育 22.77

富邦悍將 高國麟 22.04

統一獅 陳傑憲 20.64

樂天桃猿 廖健富 19.37

中信兄弟 詹子賢 12.47