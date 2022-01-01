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UBL／永田颯太郎連兩場敲三壘打 台體大八強奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台灣體大日籍留學生永田颯太郎攻守俱佳。圖／大專體育總會提供
台灣體大日籍留學生永田颯太郎攻守俱佳。圖／大專體育總會提供

台灣體大日籍生永田颯太郎在大專棒球聯賽手感火燙，連兩場敲出三壘打，今天2安打、3打點的演出，也幫助球隊以9：3擊敗台北市大，在八強複賽拿下首勝。

中華職棒日前宣布放寬外籍學生選秀限制，在台灣的大學連續就讀4年以上者就可參加，就讀台體大三年級的永田颯太郎有機會投身中職，表現也受到關注。

前一場對上國立體大，永田颯太郎2打數敲出1支三壘打，另外獲得3次保送，也有3分打點，表現亮眼，不過球隊以7：9輸球，在八強複賽吞下2連敗。

今天對上北市大，永田颯太郎擔任先發第四棒、游擊手，首打席又敲出一支三壘打，帶有1分打點，總計3打數2安打、3分打點，另有一次觸身球上壘，守備上也有美技演出。

台體大打線還有亮點，第二棒邱郡、第六棒林家鋐都敲出單場3安的猛打賞演出，全隊15支安打的攻勢擊倒對手；先發投手黃紹睿8局被敲7支安打另有7次三振，失3分拿下勝投，戴宏鈞1局無失分。

中職 選秀

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