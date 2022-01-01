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青少棒／2022全國首場棒球賽事 巨人盃台南開打

中央社 / 台南1日電
台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽今年邁入第11屆，參賽球隊共40隊，來自全國18縣市，1日火熱開打。 （台南市政府提供）中央社
台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽今年邁入第11屆，參賽球隊共40隊，來自全國18縣市，1日火熱開打。 （台南市政府提供）中央社

今天是元旦，全國首場棒球賽事「第11屆2022台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽」在台南開打，來自全國18縣市40個球隊一連5天在8個場地競技，以球會友。

台南市2012年舉辦巨人盃全國青少年棒球錦標賽，今年邁入第11屆，已成為國內各地棒球隊伍每年爭相爭取參賽權的比賽，參賽球隊也從第1屆的24隊成長到今年40隊。

台南市政府教育局發布新聞稿指出，巨人盃全國青少年棒球錦標賽第2屆起邀請日韓外國球隊參賽，促進國際交流，2020年已增為7隊，顯示此賽事受到國內外棒球隊的肯定，近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，暫時取消邀請國外隊伍參賽。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，巨人少棒隊在台灣棒球史上有著重要地位，1971年以台南市協進國小選手為班底的第1代巨人少棒隊，代表台灣出賽參加第25屆美國威廉波特世界少棒錦標賽勇奪冠軍，當時棒球運動成為全民關注焦點，同時凝聚台灣人民情感。

因此，市府延續巨人精神，活絡基層棒球風氣，每年辦理巨人盃全國青少年棒球錦標賽、全國青棒及少棒賽等三級棒球賽事，希望全國各地棒球隊以球會友、切磋球技。

台南市體育處表示，第11屆賽事40個參賽名額全數開放給國內青少棒隊伍參賽；上屆巨人盃前8強的隊伍都在參賽名單中，包含尋求衛冕冠軍的台中市中山國中、桃園市龜山國中、嘉義縣民和國中等；台南市7所青少棒學校也名列其中。

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