棒球／2022國際賽等待重啟 中華隊整軍備戰

因疫情延宕了一年的國際棒球賽事，終於在去年露出曙光，9月的U23世界盃是中華隊在疫情後首次出征國際賽，2022年還有台日職棒交流賽、廣州亞運等賽事值得期待。

新的一年從3月開始就有兩大國際賽，5、6日的台日職棒交流賽將由統一獅隊總教練林岳平領軍，也是日本武士隊新任教頭栗山英樹執教首戰；20日亞洲棒球錦標賽預計在台中開打，中華隊40人名單在去年底公布，也已展開備戰。

錯過去年的東京奧運，今年9月10日在杭州開打的亞運也有棒球項目可比，日、韓、中仍是主要對手，中華隊照傳統以業餘球員為主，6月底赴美與NCAA球隊進行交流賽、7月8日參加荷蘭哈連盃也都是訓練計畫的一環。

U23世界盃今年將在10月7日於台北開打，上一屆因疫情延期一年才出現連兩年開打，中華隊前往墨西哥出賽拿下第六名，隊史最佳是在2014年前身U21世界盃奪冠。

青棒以下層級還有U12世界盃少棒、U15亞洲青少棒賽及世界盃、U18世界杯及亞洲青棒賽都排在今年的行程表中，其中U12預計7月29日在台南開打、U18亞青賽12月23日在台中，U18世青賽則是從去年延至今年舉辦，中華隊根據2018年亞青賽排名取得資格。

這些賽事能否順利成行仍有變數，台日職棒交流賽就算比照東京奧運的「泡泡模式」，但因靠近職棒開打，回國後的隔離天數仍是一大難題；在台舉辦的國際賽事也需要考量防疫主管機關核可的方案，去年東奧6搶1資格賽也因此放棄主辦權。