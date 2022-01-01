日職／陳偉殷回憶受傷很錯愕 兒子提問何時上場答不出

新的一年開始，台灣投手陳偉殷也在個人臉書上分享去年旅日心得，回想剛受傷時坦言當下心情「錯愕與恐慌」，面對兒子「什麼時候可以看你比賽」的天真詢問，更讓他難以回答。

陳偉殷去年球季加盟日職阪神隊，但是在6月20日二軍出賽時，只投了0.2局就因肩膀受傷退場，陳偉殷表示：「六月受傷當下，我的感覺是錯愕與恐慌，錯愕的是前一場比賽還投了五局，狀況又是一整年來最好的一場，恐慌的部分則是肩膀傷勢對一個投手來說，是很不容易應付的事情。」

陳偉殷傷勢拖延了很久，之後也未再出賽，他表示：「剛受傷那陣子，半夜經常痛到醒過來好幾次，那個時候很容易想很多，或許是心理影響生理，傷勢復原進度非常緩慢。」

到了8月陳偉殷開始傳接球，不過9月家人到日本團聚時，有一天全家一起看這電視中的阪神比賽，兒子睜大眼睛詢問陳偉殷：「我們什麼時候可以去甲子園球場看你比賽？」陳偉殷說：「我還真的回答不出來。」

球季結束後，陳偉殷前往美國持續復健，目前也回到正常訓練節奏，他表示，2021年因為都在處理肩膀傷勢「真的是困難而且難熬」，新的一年他希望自己能夠「完全燃燒」，回到球場幫助球隊拿下勝利，「這些願望聽起來雖然有點俗套，不過，那真的是在艱難的一年過後，我最真心期待的事情了。」