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中職／289轟被傷病拖到 林智勝新球季再戰300轟

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
老將林智勝新球季每一轟都是里程碑，更有著300轟的使命。 圖／中信兄弟隊提供
老將林智勝新球季每一轟都是里程碑，更有著300轟的使命。 圖／中信兄弟隊提供

「大師兄」林智勝明天要過40歲生日，今年球季在最後兩場接連開轟，達成生涯289轟、與張泰山並列中職全壘打王，新球季每一轟都是里程碑，更有著300轟的使命。

林智勝在2004年6月8日敲出生涯首轟，2019年打完累積283轟，原本預期隔年就可超越張泰山的289轟中職紀錄，但卻接連遇到傷勢困擾，直到今年球季才趕在封關前追平。

2020年林智勝先在4月因撲壘導致手指骨折，上半季報銷，9月右肩不適又接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，延後歸隊時間，好不容易回到一軍，卻又在10月比賽時跑壘扭傷腳踝韌帶，整季僅出賽40場、敲出3轟。

腳踝傷勢讓林智勝今年開季從二軍出發，直到7月中才回到一軍，雖然在8月中敲出本季首轟，但打擊狀況低迷，9月下旬又回到二軍調整，直到11月重返一軍，除了發揮穩定軍心的功用外，也在編號第300場賽事敲出本季第3轟，完成289轟里程碑。

林智勝生涯18年只有4個球季全壘打是個位數，長打火力兇猛，也自然最被期待能夠超越張泰山的全壘打障礙，雖然多花了點時間追平，但明年球季除了每一轟都是話題，張泰山也寄予「300轟」的厚望，「我沒辦法達成，他要幫我完成」。

林智勝 張泰山

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