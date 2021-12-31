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日職／巨人加強農場經營 簽41名育成選手破隊史紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人簽下41名育成選手，要厚實農場提升球隊實力。 法新社資料照
巨人簽下41名育成選手，要厚實農場提升球隊實力。 法新社資料照

日職巨人隊今年可說打得有氣無力，早早就無緣央聯爭冠賽。球隊也立馬作出調動，將目標轉向農場經營，日前已簽下41名育成選手，刷新巨人歷年來最多人數，監督原辰德盼藉由深植農場，來提升球隊整體實力。

身在棒壇競爭激烈的環境，原辰德認為只要有好表現，就有機會被給予舞台發揮，「努力的人也是有機會展露頭角、能登上滿場球迷的東京巨蛋大展身手，這是我與球團高層至今以來不變的想法。」

他也點出現實是殘酷的事實，「運動員本來就存在弱肉強食的世界，許多育成選手也都拚了命往上爬，難道要我們無視那些球員的努力嗎？希望藉由培養育成選手，來提升未來整體球隊戰力。」

據日媒報導，巨人繼去年選進12位育成選手後，接著又在今年10月補進10名選手，總計41名育成選手，農場經營可說是不遺餘力。而洋將方面，預計將開放6至8個名額，提高球隊競爭力。

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