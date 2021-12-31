中職／現役5老準備齊聚40歲俱樂部 僅林智勝去向待定

中華職棒新球季將在4月2日開打，順利的話，會有五名「40歲俱樂部」球員續戰，包括明天滿40歲的「元旦寶寶」林智勝，被放在60人名單外的他仍在尋找落腳處。

現役球員中，最年長的是「大學長」高國慶，今年10月6日已滿43歲，明年球季要以球員身分繼續挑戰，第二名則是同為統一獅隊的潘武雄，明年3月11日就要來到41歲，中信兄弟隊周思齊則是在今年10月26歲進入「40歲俱樂部」。

新的球季還有兩名成員要加入40歲行列，1982年1月1日出生的林智勝明天年滿40，同年出生的獅隊投手潘威倫則是要在3月5日慶生。

最年長前五名球員中，獅隊三人明年都會以球員身分續戰，周思齊去年季後與兄弟球團簽下的三年合約，還有兩年要走，唯一出賽機會尚不明朗的是林智勝。

林智勝今年打完第二度取得自由球員資格，轉隊費減半對其他球隊已是很大誘因，不過在與兄弟球團商討後，被放在60人保留名單外，成為實質自由球員，轉隊費直接歸零，為了爭取明年出賽、刷新中職最多轟紀錄而努力。