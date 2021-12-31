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日職／讚山本由伸前途無量 松坂大輔：有望超越我

聯合新聞網 / 綜合報導
松坂大輔對山本由伸讚譽有加，並稱他未來有可能超越自己成就。 路透
松坂大輔對山本由伸讚譽有加，並稱他未來有可能超越自己成就。 路透

本季表現大放異彩的歐力強投山本由伸，近日在節目中被西武退役球星松坂大輔大讚前途無量，稱他有機會超越自己在「松坂世代」創下的成就。

節目組透過視訊方式，邀請山本由伸一直視為職涯目標的松坂大輔，一同談論棒壇人生。而山本由伸也藉機向前輩請教，「松坂前輩在年輕時就打出名氣，請問要如何保持職業生涯的顛峰表現？」松坂莞爾一笑並直言，「雖然打了很長一段時間，但幾乎一半時間都在傷病中度過。」

忽然，松坂大輔將話題轉移至山本身上並對他讚譽有加，「就我看來，以現在山本訓練思維與練球態度來看，我想他很有可能在未來超越我的成就。」事實上，松坂之前就多次對山本表示肯定，在日本大賽擔任球評時，就不斷讚揚山本的表現，屢次驚呼「投得太棒了」。

山本由伸本季繳出超猛表現，先發出賽26場，就奪下18勝5敗、送出206K，防禦率1.39的優質數，個人就橫掃勝投王、防禦率王、三振王、最高勝率和最多完封等殊榮，成為日職史上第八位「投手五冠王」，季後也搜刮投手所有獎項，包含澤尊賞、金手套、最佳10時與年度MVP。

職涯 日本

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