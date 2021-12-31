中職／投進第20年 潘威倫即將演化3萬球活化石

統一獅隊3老的選手生涯進入倒數階段，3人明年預計將以選手身分繼續拚戰，以潘威倫的紀錄追逐最受矚目，目前僅差123球就將成史上第一位生涯投3萬球的投手。

堪稱中職投手活化石的潘威倫，明年將以40歲高齡投入賽季，生涯已經樹立無數「嘟嘟障礙」，預計還有1年可以持續堆高數字。

中職史上共出過28位年度新人王，2003年的潘威倫是迄今仍在場上打拚的最資深新人王，生涯以連8季雙位數勝投起始，累積146勝、325場先發、2032局、29877球都是「中職No.1」。

潘威倫今年在一軍出賽22場都是後援，全季0先發為他19年生涯以來頭一遭，共投31局、防禦率5.81，取得1勝1敗3中繼，總冠軍賽在先發、後援都沒有他的空間情況下，並未被帶進28人名單，即便明年仍具選手身分，想繼續書寫成績，仍須先在一軍搶下一席之地。

潘武雄的生涯受傷病之苦，不曾單季出賽破百場，目前生涯安打數正好是1200安，另有128轟、84盜，以近3年每年1盜的頻率，想成中職史上第9位千安百轟百盜的球員是不可能的任務。

高國慶生涯累積1812安，排名中職史上第4，他雖有2000安的遠望，但也知道難度很高；被戲稱為「國慶特產」、「國慶球」的雙殺打，則是累積228支，「中職雙殺打王」頭銜在232支的張泰山手中。