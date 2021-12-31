中職／獅隊3老明年仍具選手身分 球隊也規畫轉教練之路

統一獅隊3老明年都將續戰沙場，領隊蘇泰安證實潘威倫、潘武雄、高國慶明年都還具有選手身分，但希望他們以選手兼教練的方式，開始學習教練方面的工作，為來年轉教練做準備。

43歲的高國慶為中職現役最資深球員，今年簽下1＋1年合約，明年仍是有約之身；明年分別以41歲、40歲投入新賽季的潘武雄、潘威倫，則是2年合約到期，今冬需重新議約。

對於3人的明年球季定位，蘇泰安表示，「明年3位都還是選手的身份，但會規畫讓他們學習擔任教練的工作，球隊這邊是希望他們以這個方向投入明年球季，目前還在討論中。」

獅隊傾向讓3人以選手兼教練的身分再拚1年，於2023年轉任全職教練，已向選手提過想法，但仍須與他們進一步溝通彼此想法。