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日職／怕破壞球隊氣氛 日媒爆西川遙輝沒去巨人主因

聯合新聞網 / 綜合報導
日媒報西川遙輝沒去巨人內幕。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團
日媒報西川遙輝沒去巨人內幕。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

火腿選擇不續約西川遙輝後，外傳讀賣巨人原有意收編，但半路卻殺出程咬金樂天金鷲，搶先一步將他網羅。日媒也進一步分析巨人錯失這名大將原因。

成為自由球員的西川遙輝，外傳將有很大的機率加盟巨人。因為巨人一直以來都缺乏首棒強打，加上西川腳程快速，上壘率又優秀，種種優勢都是巨人夢寐以求的人選。監督原辰德也對西川情有獨鍾，期待網羅這名開路先鋒，不過球隊內部似乎掀起一陣反對浪潮。

根據日媒爆料，巨人陣中已有暴力前科的中田翔，若是在簽下西川，可能又會再次上演毀腿暴力事件，況且兩人在火腿時期，作風都較為強勢，容易擺高姿態，可能會與年輕球員溝通上出現問題，到時球隊氛圍也會不好。在瘋傳西川可能加入巨人時，陣中球員也深感擔憂說道，「或許是高層決定，但真心覺得西川不要來比較好。」

此外，西川本季雖有24次盜壘成功，並4度收下盜壘王殊榮，但0.233打擊率卻創生涯新低，也讓不少人質疑，西川真的有能力扛下巨人第一棒強打嗎？文中也提到，就算梶谷隆幸因傷缺陣，但還有松原聖彌可以替補此位，似乎沒必要找一個打擊率創新低的人，來拖累球隊。

但即便巨人隊內多數人不同意這筆交易，但堅持己見的原辰德仍無視其他球員建議，一心只想西川遙輝效力巨人，而他本人也將頭髮染黑並刮鬍，做好加盟準備。只是意想不到，樂天金鷲半路殺出，提供更好的薪資待遇，成功帶走西川。對於屬意人選被搶走，原辰德也只能摸摸鼻子另尋可用之才。

薪資 人質

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