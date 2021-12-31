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日職／令人失望一年 陳偉殷誓言再起拚美日生涯百勝
結
束令人失望的一季，旅日投手陳偉殷回到美國家中訓練，目前恢復狀況朝正確的方向前進，誓言明年再起「完全復活」，與阪神隊合約最後一年，還有生涯百勝這個目標在等著他。
陳偉殷今年與阪神隊簽下兩年合約，雖然在4月29日的中日戰拿下日職暌違3497天的勝投，但接下來卻受到左肩傷勢困擾，一軍僅出賽兩場，1勝0敗、防禦率3.86。
季後陳偉殷回到美國休養、訓練，他透過球團向日本媒體表示，「希望更加努力，取得好的成果，新的球季要為球隊做出更多貢獻」。
今年陳偉殷原本有望季中歸隊，但6月20日在二軍對上巨人隊時，左肩出現疼痛，只投了0.2局就退場，接下來多數在復健生活中度過，二軍出賽6場，2勝2敗、防禦率1.76。
「幾乎一整年都在受傷。」陳偉殷說：「令人失望的一年，完全無法為球隊幫上什麼忙。」
季後復健、訓練並進，陳偉殷表示：「目前朝著好的方向前進，希望趕快治療好，再專注在加強左肩上面。」明年是陳偉殷的合約年，美職與日職合計拿下96勝的他，若是找回健康，要達成百勝難度不高。
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