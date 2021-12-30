快訊

元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

中職／放寬外籍生限制獲好評 網友為「羅力條款」抱屈

聯合新聞網 / 綜合報導
聯盟放關外籍生打中職限制後，不少網友認為「羅力條款」也該縮減年限。 聯合報系資料照
聯盟放關外籍生打中職限制後，不少網友認為「羅力條款」也該縮減年限。 聯合報系資料照

中華職棒日前宣布新制度，將放寬外籍球員來台打球標準，只要在台就學、居住符合規定時間，有望與本土球員享有相同待遇。此制度也獲不少網友肯定，並讚聯盟有進步，不少人也順勢替來台洋將抱屈，認為應下修年資規定。

參照日職規定，中職放寬外籍生來台打球限制，只要符合在台就學4年、居住5年、在業餘球隊效力3年以上者，都有機會被視為本土球員、加入中職選秀。其中目前就讀台體大日籍學生永田颯太郎，也被點名是最大受惠者之一，只要畢業投入中職選秀加盟後，就可以不受外籍球員規定限制。而效力業餘球隊安永鮮物已長達5年之久的高塩將樹，雖然已申請歸化，但不用入選國手，之後就可直接用本土球員身分投入中職。

聯盟放寬外籍選手限制，效力業餘安永鮮物達5年的高塩將樹，不用入選中華隊就能以本土選手身分投入中職選秀。 聯合報系資料照
聯盟放寬外籍選手限制，效力業餘安永鮮物達5年的高塩將樹，不用入選中華隊就能以本土選手身分投入中職選秀。 聯合報系資料照

此改革獲得不少網友讚賞，認為聯盟真的聽見球迷心聲，「聯盟真的有在看ptt耶，知道球迷要的是什麼」；也笑稱那些外籍籃球員可以過來職棒兼差，「阿巴西在中信DEA休賽季就可以過來打工了？」、「富邦可以簽石博恩當投手了」。

不過對於今年九月底通過的「羅力條款」條款，許多網民認為要外籍球員在一軍待滿9年才能不受限制，有點太長了，應再縮減幾年，「洋將我覺得待六年就可以了…」、「結果洋將要待滿九年才能成本土球員…」

延伸閱讀

中職／羅力仍是優秀洋投 悍將不留人小心反成大患

中職／兄弟球迷安心了！ 德保拉合約無逃脫條款

中職／高野10萬日圓薪資引爭議 曾來台日投澄清絕非事實

中職／林聖榮20歲就被放棄 悍將選秀第3輪魔咒發酵

相關新聞

中職／林聖榮20歲就被放棄 悍將選秀第3輪魔咒發酵

從義大犀牛到富邦悍將，這支球隊莫非真的有選秀「第3輪指名魔咒」？ 富邦日前釋出球員名單，20歲投手林聖榮赫然在列，他成名很早，青少棒時期入選U15世界盃國家隊，升上大理青棒扛王牌投手重任，表現亮

中職／效力兄弟月薪落差誤會 高野圭佑致電助總並解釋原由

前中信兄弟洋將高野圭佑日前接受日本電視台跟拍採訪，節目中的收入與事實有落差，引起台灣球迷關注，高野圭佑隨後也在個人You...

中職／兄弟球迷安心了！ 德保拉合約無逃脫條款

中信兄弟洋投德保拉連續兩年奪下中華職棒年度MVP，宰制級的成績也吸引國外球隊目光，雖然韓職招攬消息不斷，不過兄弟球團早在...

中職／放寬外籍生限制獲好評 網友為「羅力條款」抱屈

中華職棒日前宣布新制度，將放寬外籍球員來台打球標準，只要在台就學、居住符合規定時間，有望與本土球員享有相同待遇。此制度也獲不少網友肯定，並讚聯盟有進步，不少人也順勢替來台洋將抱屈，認為應下修年資規定。

日職／田中將大續領9億日圓 樂天明年13位億元男

日本職棒樂天金鷲隊今天與田中將大完成契約更新，合約第二年依舊維持9億日圓（約台幣2.16億元）的水準，日職史上最高薪的地...

日職／為轉教練鋪路 松坂大輔退休後想參訪12隊春訓

41歲「平成怪物」松坂大輔本季宣布退役，正式告別23年職棒生涯。退休生活相當精彩的他，除了轉當Youtuber外，也透露打算明年1月去觀察12支球隊的春訓狀況，提前預習未來執教生涯。 松坂大輔球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。