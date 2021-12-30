中職／放寬外籍生限制獲好評 網友為「羅力條款」抱屈

中華職棒日前宣布新制度，將放寬外籍球員來台打球標準，只要在台就學、居住符合規定時間，有望與本土球員享有相同待遇。此制度也獲不少網友肯定，並讚聯盟有進步，不少人也順勢替來台洋將抱屈，認為應下修年資規定。

參照日職規定，中職放寬外籍生來台打球限制，只要符合在台就學4年、居住5年、在業餘球隊效力3年以上者，都有機會被視為本土球員、加入中職選秀。其中目前就讀台體大日籍學生永田颯太郎，也被點名是最大受惠者之一，只要畢業投入中職選秀加盟後，就可以不受外籍球員規定限制。而效力業餘球隊安永鮮物已長達5年之久的高塩將樹，雖然已申請歸化，但不用入選國手，之後就可直接用本土球員身分投入中職。

聯盟放寬外籍選手限制，效力業餘安永鮮物達5年的高塩將樹，不用入選中華隊就能以本土選手身分投入中職選秀。 聯合報系資料照

此改革獲得不少網友讚賞，認為聯盟真的聽見球迷心聲，「聯盟真的有在看ptt耶，知道球迷要的是什麼」；也笑稱那些外籍籃球員可以過來職棒兼差，「阿巴西在中信DEA休賽季就可以過來打工了？」、「富邦可以簽石博恩當投手了」。

不過對於今年九月底通過的「羅力條款」條款，許多網民認為要外籍球員在一軍待滿9年才能不受限制，有點太長了，應再縮減幾年，「洋將我覺得待六年就可以了…」、「結果洋將要待滿九年才能成本土球員…」