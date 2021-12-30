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日職／為轉教練鋪路 松坂大輔退休後想參訪12隊春訓

聯合新聞網 / 綜合報導
「平成怪物」松坂大輔退休後表示想參訪各隊春訓狀況，從中學習。 中央社
「平成怪物」松坂大輔退休後表示想參訪各隊春訓狀況，從中學習。 中央社

41歲「平成怪物」松坂大輔本季宣布退役，正式告別23年職棒生涯。退休生活相當精彩的他，除了轉當Youtuber外，也透露打算明年1月去觀察12支球隊的春訓狀況，提前預習未來執教生涯。

松坂大輔球員生涯創下無數輝煌紀錄，在日職前8年就拿下108勝壯舉，期間也拿過「澤村賞」、4次三振王、3次勝投王、2次防禦率王等殊榮。2006年更以天價入札金加盟紅襪，成為首位在世界大賽拿下勝投的亞洲投手，總計在美、日共奪下170勝。

不料造化弄人，近年受傷病纏身，無法再恢復過往顛峰。在大量輿論接踵而至下，最終他決定高掛球鞋，「松坂世代」也宣告落幕。不過在退休後，傳聞西武隊有意邀請他擔任教練團一職，卻遭想陪伴家人為由婉拒。如今松坂似乎改變心意。

據日媒《Sponichi Annex》指出，松坂正朝職教生涯邁進，在電訪過程提到，「打算在明年開季之前，去觀察各隊春訓狀況，畢竟每隊訓練方式都不同，想知道各隊都在做甚麼訓練，然後從中學習。」松坂大輔目前也開始接觸學生教練領域的研修，先替未來教職之路打好基石。

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